ICC ने पाकिस्तान के खिलाफ की कार्रवाई, PCB को भेजा नोटिस, पाइक्रॉफ्ट वीडियो से फंसा पाक

ICC on PCB: आईसीसी ने एंडी पाइक्रॉफ्ट की मुलाकात की वीडियोग्राफी के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) की खिंचाई की; पीसीबी ने पहले दावा किया था कि पाइक्रॉफ्ट ने यूएई मुकाबले से पहले माफी मांगी थी।

By अंजली चौहान | Updated: September 19, 2025 09:15 IST2025-09-19T09:13:46+5:302025-09-19T09:15:31+5:30

ICC takes action against Pakistan sends notice to PCB Pakistan implicated in Pycroft video | ICC ने पाकिस्तान के खिलाफ की कार्रवाई, PCB को भेजा नोटिस, पाइक्रॉफ्ट वीडियो से फंसा पाक

ICC ने पाकिस्तान के खिलाफ की कार्रवाई, PCB को भेजा नोटिस, पाइक्रॉफ्ट वीडियो से फंसा पाक

googleNewsNext

ICC on PCB: अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर कड़ी कार्रवाई करने का फैसला कर लिया है। क्योंकि उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें एंडी पाइक्रॉफ्ट बुधवार (17 सितंबर) को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में एशिया कप 2025 के दौरान संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के खिलाफ मैच से पहले पाकिस्तानी टीम से बात कर रहे हैं।

यह सामने आया है कि ICC के CEO संजोग गुप्त ने मैच से पहले बार-बार उल्लंघन को लेकर PCB को एक ईमेल लिखा है। विश्व क्रिकेट शासी निकाय ने कहा है कि वे इस घटना पर कार्रवाई की समीक्षा कर रहे हैं। यह मुद्दा खिलाड़ियों और मैच अधिकारियों के क्षेत्र (PMOA) में सामने आया है, जिसमें पाकिस्तान पर अंदर अनधिकृत फिल्मांकन करने और अनधिकृत व्यक्तियों को प्रवेश की अनुमति देने का आरोप लगाया गया है।

हालाँकि, उन्होंने अनुरोध नहीं सुना और धमकी दी कि अगर उन्हें अनुमति नहीं दी गई तो वे खेल का बहिष्कार करेंगे। मैच से पहले पीसीबी के उस बयान पर भी आईसीसी ने आपत्ति जताई है जिसमें दावा किया गया था कि पाइक्रॉफ्ट ने उनसे माफ़ी मांगी है। विश्व क्रिकेट नियामक संस्था ने कहा है कि उन्होंने 'सिर्फ़ एक ग़लतफ़हमी के लिए खेद व्यक्त किया था।'

पाकिस्तान के एंडी पाइक्रॉफ्ट का नाटक उल्टा पड़ गया

बता दें कि पीसीबी ने भारत से सात विकेट से हार के बाद एशिया कप से पाइक्रॉफ्ट को हटाने की मांग करते हुए आईसीसी को कई ईमेल लिखे थे। पीसीबी और एशियाई क्रिकेट परिषद (एसीसी) के प्रमुख मोहसिन नक़वी ने दावा किया था कि उन्होंने टॉस के समय और मैच के बाद सलमान आगा की अगुवाई वाली टीम से हाथ न मिलाने के भारत के फ़ैसले के बाद आईसीसी की आचार संहिता और एमसीसी के क्रिकेट भावना से जुड़े नियमों का उल्लंघन किया है। पाकिस्तान के अनुरोध को आईसीसी ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि पाइक्रॉफ्ट दोषी नहीं हैं।

दरअसल, पाइक्रॉफ्ट को यूएई के ख़िलाफ़ पाकिस्तान के मैच की ज़िम्मेदारियों से भी नहीं हटाया गया था। मामला तब और बिगड़ गया जब मेन इन ग्रीन ने मैच का बहिष्कार करने की धमकी दी और अपने होटल से बाहर नहीं निकले। हालाँकि, वे अंततः स्टेडियम पहुँच गए और मैच एक घंटा देरी से शुरू हुआ।

पीसीबी ने एक बयान जारी कर दावा किया कि पाइक्रॉफ्ट ने पाकिस्तानी टीम के मैनेजर और कप्तान से माफ़ी मांगी। उन्होंने ज़िम्बाब्वे के इस खिलाड़ी की आगा, मुख्य कोच माइक हेसन और पाकिस्तानी टीम के कुछ अधिकारियों के साथ बातचीत का एक वीडियो भी पोस्ट किया। हालाँकि, इसमें कोई ऑडियो नहीं था और अब इस वजह से उन्हें आईसीसी के साथ परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

Open in app
टॅग्स :ICCPakistan Cricket BoardViral VideoIndia vs Pakistanआईसीसीपाकिस्तान क्रिकेट बोर्डवायरल वीडियोभारत vs पाकिस्तान