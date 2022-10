टी20 वर्ल्ड कप: जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति ने किया पाकिस्तान को ट्रोल, शहबाज शरीफ को देना पड़ा जवाब! क्या है असली-नकली मिस्टर बीन की पूरी कहानी

नई दिल्ली: आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप- 2022 में गुरुवार (27 अक्टूबर) को एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला जब जिम्बाब्वे की क्रिकेट टीम ने पर्थ में पाकिस्तान को 1 रन से हरा दिया। बेहद रोमांचक इस मुकाबले में आखिरी गेंद पर पाकिस्तान को जीत के लिए तीन रन चाहिए थे लेकिन वह एक रन ही बना सकी।

इस मैच के नतीजे के बाद पाकिस्तान के सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदों पर भी आशंकाओं के बादल मंडराने लगे हैं। पाकिस्तान को इससे पहले भारत से भी मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में हार मिल चुकी है। इस तरह पाकिस्तान को लगातार दो मैचों में दो हार का सामना करना पड़ा है।

जिम्बाब्वे की जीत के बाद इस देश के राष्ट्रपति एमर्सन मनांगाग्वा ने जो ट्वीट किया, वह अब चर्चा में है। इससे भी दिलचस्प बात ये कि जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति के ट्वीट पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ का जवाब आया। दरअसल जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति ने ट्वीट किया, 'जिम्बाब्वे के लिए क्या शानदार जीत। बधाई। अगली बार असली मिस्टर बीन भेजना।'

What a win for Zimbabwe! Congratulations to the Chevrons. Next time, send the real Mr Bean… #PakvsZim 🇿🇼

इस ट्वीट पर कई तरह के कमेंट आए। हालांकि रोचक बात ये रही कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी इस ट्वीट पर कमेंट करने से खुद को नहीं रोक सके। शहबाज शरीफ ने लिखा, 'हमारे पास असली मिस्टर बीन भले ही नहीं है लेकिन हमारे पास असली क्रिकेट की भावना है...और हम पाकिस्तानियों में वापसी करने की अजीब आदत है....बधाई हो आपकी टीम ने आज बहुत अच्छा खेला।'

We may not have the real Mr Bean, but we have real cricketing spirit .. and we Pakistanis have a funny habit of bouncing back :)



Mr President: Congratulations. Your team played really well today. 👏 https://t.co/oKhzEvU972