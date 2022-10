आईसीसी टी20 विश्व कप 2022ः नामीबिया को पांच विकेट से हराकर अंक तालिका में नंबर एक, सुपर 12 का दावेदार नीदरलैंड!

Highlights नीदरलैंड का स्कोर एक विकेट पर 92 रन से पांच विकेट पर 102 रन कर दिया। नीदरलैंड ने नामीबिया को कम स्कोर पर रोका। नामीबिया की शुरुआत खराब रही और टीम ने 32 रन तक ही तीन विकेट गंवा दिए।

ICC T20 World Cup Namibia vs Netherlands: नीदरलैंड ने टी20 विश्व कप में एक और धमाका कर दिया। लगातार दूसरी जीत के साथ अंक तालिका में पहले स्थान पर आ गया है। सुपर 12 के लिए कदम बढ़ा दिया है। नीदरलैंड के पास 4 अंक हैं और एक और मैच खेलना बाकी है।

दो मैच में दो जीत के साथ नीदरलैंड की टीम ग्रुप ए में शीर्ष पर है। नामीबिया के दो मैच में दो अंक हैं और उसके पास अब भी सुपर 12 में जगह बनाने मौका है। नीदरलैंड के कप्तान स्कॉट एडवर्ड्स ने कहा कि दो जीत के बाद उनकी टीम की नजरें तीसरा मैच जीतकर सकारात्मक नतीजे के साथ सुपर 12 में जगह बनाने पर टिकी हैं।

For the second time in as many matches, Netherlands' ; Bas de Leede is the @aramco Player of the Match 🌟 #T20WorldCup pic.twitter.com/vsw3fn6Ohv

नीदरलैंड ने टी20 विश्व कप में नामीबिया को पांच विकेट से हराकर लगातार दूसरी जीत दर्ज की। नीदरलैंड ने ग्रुप ए के मैच में नामीबिया को छह विकेट पर 121 रन के स्कोर पर रोका और फिर 19.3 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया। नीदरलैंड की टीम एक समय एक विकेट पर 92 रन बनाकर बेहद मजबूत स्थिति में थी लेकिन इसके बाद उसने नामीबिया को वापसी करने का मौका दिया।

विक्रमजीत सिंह (31 गेंद में 39 रन) और मैक्स ओडाउड (35 गेंद में 35 रन) ने पहले विकेट के लिए 59 रन जोड़कर टीम को शानदार शुरुआत दिलाई। बाएं हाथ के तेज गेंदबाज योहानेस जोनाथन स्मिट (24 रन पर दो विकेट) ने हालांकि नीदरलैंड का स्कोर एक विकेट पर 92 रन से पांच विकेट पर 102 रन कर दिया।

