टी20 विश्व कप 2022ः जिम्बाब्वे ने किया उलटफेर, पाकिस्तान को 1 रन से हराया, 3 अंक के साथ तीसरे नंबर पर जिम्बाब्वे

Highlights पहले विकेट के लिये 42 रन जोड़कर अच्छी शुरुआत की। सिकंदर रजा को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। रजा ने 4 ओवर में 25 रन देकर 3 विकेट झटके।

ICC T20 World Cup 2022: आखिरकार जिम्बाब्वे ने उलटफेर कर दिया। पाकिस्तान को टी20 विश्व कप मैच में एक रन से हरा दिया। जिम्बाब्वे के खिलाड़ी सिकंदर रजा को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। रजा ने 4 ओवर में 25 रन देकर 3 विकेट झटके। पाकिस्तान को विश्व कप में खाता खोलना बाकी है।

अंतिम ओवर में पाकिस्तान को जीत के लिए 11 की जरूरत थी और क्रीज पर मोहम्मद नवाज थे। पहले तीन गेंद पर 8 रन बनाए। इसके बाद 25 वर्षीय ब्रेड इवांस ने तीन शानदार डिलीवरी की। चौथी गेंद पर रन नहीं बना। पांचवी गेंद पर नवाज आउट हुए और छठीं गेंद पर एक रन के साथ एक विकेट गिर गया और पाकिस्तान एक रन से हार गया।

A stunning evening in Perth



💔 Last-ball heartbreak again for Pakistan

☝️ Raza stars in brilliant bowling unit

😅 Brad Evans holds his nerve to win it#PAKvZIM delivered drama in spades at the #T20WorldCuphttps://t.co/de1IYRKjZo — ICC (@ICC) October 27, 2022

जिम्बाब्वे ने पर्थ में शानदार प्रदर्शन कर पूर्व विश्व चैंपियन को हराया। आखिरी डिलीवरी तक मैच में रोमांच देखा गया। ज़िम्बाब्वे ने पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान को 131 रनों का लक्ष्य दिया था, जिसका पीछा करते हुए पाकिस्तान की टीम ने 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 129 रन बनाए। टी20 विश्व कप मैच में जिम्बाब्वे ने पहले बल्लेबाजी करते हुए आठ विकेट पर 130 रन ही बनाए थे।

WHAT A GAME 🤩



Zimbabwe hold their nerve against Pakistan and clinch a thrilling win by a solitary run!#T20WorldCup | #PAKvZIM | 📝: https://t.co/ufgJMugdrKpic.twitter.com/crpuwpdhv5 — ICC (@ICC) October 27, 2022

इससे पहले पाकिस्तान के गेंदबाज मोहम्मद वसीम ने 24 रन देकर चार विकेट झटके। वसीम सबसे सफल गेंदबाज रहे, उन्होंने और शादाब खान (23 रन लेकर तीन विकेट) मिलकर सात खिलाड़ियों को आउट किया।हैरिस रऊफ ने भी टी20 गेंदबाजी में अपना सर्वश्रेष्ठ किफायती प्रदर्शन किया, उन्होंने चार ओवर में एक मेडन डालकर 12 रन दिये और एक विकेट झटका।

जिम्बाब्वे ने कप्तान क्रेग इरविन (19 रन) और वेस्ले माधेवेरे (17 रन) ने पहले विकेट के लिये 42 रन जोड़कर अच्छी शुरुआत की। इस भागीदारी का अंत रऊफ ने किया जब उनकी तेज रफ्तार वाली गेंद पर इरविन शार्ट फाइन लेग पर मोहम्मद वसीम को कैच दे बैठे। दो गेंद बाद माधेवेरे भी पवेलियन पहुंच गये जिन्हें वसीम ने पगबाधा आउट किया जिसका इस बल्लेबाज ने रिव्यू लिया जो असफल रहा। मिल्टन शुम्बा (08) भी अपनी टीम की मदद नहीं कर सके और शादाब को उनकी ही गेंद पर कैच दे बैठे।

सीन विलियम्स (31 रन) और सिकंदर रजा (09) ने चौथे विकेट के लिये 31 रन जोड़े थे कि शादाब ने 14वें ओवर में दोहरे झटके दे दिये। इससे जिम्बाब्वे की टीम अच्छी शुरूआत के बाद लय खो बैठी। शादाब ने पहले विलिम्यस और फिर रेजिस चाकाब्वा को आउट किया।

अगले ओवर में वसीम ने भी जिम्बाब्वे को दोहरे झटके दिये। रजा फिर क्वालीफायर वाली अपनी फॉर्म दोहराने में असफल रहे और फिर ल्यूक जोंगवे भी अगली गेंद पर बोल्ड हो गये। ब्रैड इवांस ने 15 गेंद में 19 रन बनाये और रेयान बर्ल 10 रन बनाकर नाबाद रहे।