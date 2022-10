T20 World Cup 2022: एशिया कप पर अभी ध्यान नहीं, अभी सोचने का कोई मतलब नहीं, रोहित ने कहा-विश्व कप महत्वपूर्ण, कल पाक से टक्कर

Highlights रोहित शर्मा ने कहा कि पाकिस्तान हमेशा से एक अच्छी टीम रही है। चाहे वह 2007 हो या 2022, यह महत्वपूर्ण है। मैं अभी एशिया कप 2023 के बारे में नहीं सोच रहा हूं।

T20 World Cup 2022: 23 अक्टूबर को मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर भारत और पाकिस्तान की टीम टी 20 विश्व कप अभियान के पहले मैच में एक-दूसरे का सामना करेंगे। टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा मैच की पूर्व संध्या पर कई सवाल का जवाब दिया।

भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने कहा कि पाकिस्तान हमेशा से एक अच्छी टीम रही है। मैंने 2007 में पाकिस्तान के खिलाफ विश्व कप फाइनल खेला है। मुझे लगता है कि जब भी मैं भारत के लिए खेलता हूं, तो यह मेरे लिए एक बड़ा क्षण होता है। चाहे वह 2007 हो या 2022, यह महत्वपूर्ण है।

रोहित ने कहा कि मैं दबाव शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहता, पाकिस्तान हमेशा एक अच्छी टीम रही है। अभी टी20 विश्व कप पर ध्यान दे रहा हूं। मैं अभी एशिया कप 2023 के बारे में नहीं सोच रहा हूं। टॉस महत्वपूर्ण हो जाता है। मेलबर्न का मौसम बदलता रहता है।

पाकिस्तान के खिलाफ टी20 विश्व कप की पूर्व संध्या पर इस विवाद पर पूछे जाने पर रोहित ने कहा, ‘‘ मैं इस विश्व कप पर ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं क्योंकि यह हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हम भविष्य में होने वाली चीजों के बारे में नहीं सोच रहे है। इसके बारे में अभी सोचने का कोई मतलब नहीं है।’’

भारतीय कप्तान ने कहा, ‘‘ इस पर फैसला बीसीसीआई करेगा। हम इस बात पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं कि कैसे हमें कल के मैच के लिए बहुत अच्छी तरह से तैयार होना है।’’ बीसीसीआई सचिव जय शाह ने कहा था कि भारतीय टीम पाकिस्तान का दौरा नहीं करेगी और इसका आयोजन तटस्थ स्थल पर किया जायेगा।

उनके बयान के बाद भारत और पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्डों के बीच वाकयुद्ध छिड़ गया और शाह के बयान के बाद पाकिस्तान ने भारत में होने वाले वनडे विश्व कप से हटने की धमकी दी थी । इस मुद्दे पर खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि खिलाड़ियों की सुरक्षा महत्वपूर्ण है और सरकार उनकी पाकिस्तान यात्रा पर फैसला करेगी। उन्होंने हालांकि उम्मीद जताई कि पाकिस्तान अगले साल 50 ओवर के विश्व कप में हिस्सा लेने के लिए भारत आएगा।

