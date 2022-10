टी20 विश्व कप: देश के लिए खेली गई सर्वश्रेष्ठ पारी, रोहित ने कहा-विराट की फॉर्म कभी खराब नहीं थी, एशिया कप के बाद अलग लय में दिख रहे हैं...

Highlights रोहित शर्मा ने कहा कि मुझे लगता है कि यह उनकी सर्वश्रेष्ठ टी20 पारी है। मैच के 13वें ओवर में हमें 100 के करीब रनों की जरूरत थी। हम मैच में काफी पीछे चल रहे थे और जरूरी रन गति लगातार बढ़ रहा था।

ICC T20 World Cup 2022: भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टी20 विश्व कप में पाकिस्तान पर जीत के बाद रविवार को यहां विराट कोहली की 82 रन (नाबाद) की पारी को इस प्रारूप में देश के लिए खेली गई सर्वश्रेष्ठ पारी करार दिया।

कोहली लंबे समय तक लय में नहीं थे लेकिन ब्रेक से वापसी के बाद एशिया कप से उनके बल्ले से लगातार रन निकल रहे है। भारतीय कप्तान को कभी भी कोहली की बल्लेबाजी पर संदेह नहीं था। रोहित ने मैच के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘‘हाँ, मुझे लगता है कि यह उनकी सर्वश्रेष्ठ टी20 पारी है।

हम जिस तरह की परिस्थितियों में थे उससे निकल कर जीत दर्ज करने से मुझे लगता है कि यह कोहली ही नहीं बल्कि भारत के लिए खेली गयी सर्वश्रेष्ठ पारियों (टी20) में से एक होनी चाहिये।’’ उन्होंने कहा, ‘‘मैच के 13वें ओवर में हमें 100 के करीब रनों की जरूरत थी। हम मैच में काफी पीछे चल रहे थे और जरूरी रन गति लगातार बढ़ रहा था।

उन परिस्थितियों से बाहर निकल कर इस लक्ष्य का पीछा करना विराट ने शानदार बल्लेबाजी की। जाहिर है कि हार्दिक ने भी अपनी भूमिका अच्छे से निभाई।’’ कोहली और हार्दिक दोनों को टी20 क्रिकेट में कई करीबी मैचों में भारत और अपनी आईपीएल टीमों को जीत दिलायी है। कप्तान ने हार्दिक के प्रयास की भी तारीफ की।

उन्होंने कहा, ‘‘ मेरा मानना है कि दोनों ने कमाल की बल्लेबाजी की। ये ऐसे खिलाड़ी है जो लंबे समय से टीम के लिए दबाव में खेलते रहे है। उन्हें पता था कि उस तरह की स्थिति को कैसे संभालना है,और उन्होंने उस स्थिति से बहुत अच्छे तरीके से निपटा।’’ रोहित ने इस मौके पर कहा कि कोहली की फॉर्म कभी खराब नहीं थी वह 30-40 रन की पारी को बड़े स्कोर में नहीं बदल पा रहे थे।

उनके प्रशंसकों को इतनी उम्मीदें रहती है कि वह इसके बारे में बात करने लगते है। रोहित ने कहा, ‘‘ विराट के बारे में ईमानदारी से कहूं तो मुझे नहीं लगता कि वह फॉर्म या किसी चीज से जूझ रहे थे। वह लगातार अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। उनसे हमेशा बहुत अधिक उम्मीदें रहती है। वह लगातार 30 - 40 रन बना रहे थे लेकिन फिर भी लोग उनके बारे में बातें कर रहे थे।’’

रोहित ने कहा कि हारिस रउफ के 19वें ओवर में लगातार दो छक्के लगाकर कोहली ने मैच का रूख काफी हद तक हमारी तरफ कर दिया था। उन्होंने कोहली और हार्दिक की 113 रन की साझेदारी की तारीफ करते हुए कहा, ‘‘ मैंने इस प्रारूप में जितनी भी साझेदारियां देखी है यह उनमें से सर्वश्रेष्ठ है। इस दौरान कोहली अद्भुत रहे। रउफ की गेंदों पर लगातार दो छक्कों को मैं मैच का रूख पलटने वाला नहीं कहूंगा लेकिन यहां से मैच हमारी पकड़ में आ गया।’’