आईसीसी टी20 विश्व कप 2022ः सूर्यकुमार ने बनाए 40 गेंद में 68 रन, टीम इंडिया के बाकी बल्लेबाज, 80 गेंद और 57 रन, देखें स्ट्राइक रेट

Highlights टीम इंडिया 49 रन पर 5 विकेट खो दिए थे। सूर्यकुमार के अलावा टीम के लिये केवल दो अन्य बल्लेबाज ही दोहरे अंक तक पहुंच सके। कप्तान रोहित शर्मा ने 15 और विराट कोहली ने 12 रन बनाये।

ICC T20 World Cup 2022: भारत के शीर्ष क्रम के बल्लेबाजों दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ रविवार को टी20 विश्वकप मैच में तेज और उछाल भरी पिच पर फेल हो गए। कैगिसो रबाडा, पर्नेल और एनरिक नोर्किया जैसे तेज गेंदबाजों के सामने ढेर हो गए।

सूर्यकुमार यादवः 40 गेंदों में 68 रन (6 X 4s, 3 X 6s) | एसआर 170.00

बाकी बल्लेबाज: 80 गेंदों में 57 रन (3 X 4s, 2 X 6s) | एसआर 71.25

टीम इंडिया 49 रन पर 5 विकेट खो दिए थे। भारत ने सूर्यकुमार यादव (68 रन) की अर्धशतकीय पारी की बदौलत रविवार को यहां दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए नौ विकेट पर 133 रन बनाये। सूर्यकुमार के अलावा टीम के लिये केवल दो अन्य बल्लेबाज ही दोहरे अंक तक पहुंच सके।

कप्तान रोहित शर्मा ने 15 और विराट कोहली ने 12 रन बनाये। दक्षिण अफ्रीका के लिये लुंगी एनगिडी ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए चार ओवर में 29 रन देकर चार विकेट झटके। वेन पार्नेल ने भी शानदार गेंदबाजी की और एक मेडन ओवर डाला। उन्होंने चार ओवर में 15 रन देकर तीन विकेट प्राप्त किये।