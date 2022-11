ICC T20 World Cup 2022: खिताबी मुकाबले से एक कदम दूर पाकिस्तान, बाबर आजम की अगुआई वाली टीम से जुड़े रोचक आंकड़े

Highlights बाबर आजम ने 42 गेंद में सात चौकों की मदद से 53 रन बनाए। मोहम्मद रिजवान ने 43 गेंद में पांच चौकों के दम पर 57 रन बनाये। मोहम्मद हारिस ने 26 गेंद में 30 रन की पारी खेली।

ICC T20 World Cup 2022: पाकिस्तान ने बुधवार को यहां पहले सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड को सात विकेट से हराकर तीसरी बार टी20 विश्व कप के फाइनल में जगह बनाई। खिताबी मुकाबले तक का पाकिस्तान का सफर और बाबर आजम की अगुआई वाली टीम से जुड़े कुछ रोचक आंकड़े इस प्रकार हैं।

🗣️ “Once there's a lull, there's often a storm that follows.”



You can’t say that Matthew Hayden didn’t warn us! 🌩️



Babar Azam talks ‘confidence’ in his batting after that timely return to form 👇#NZvPAK#T20WorldCuphttps://t.co/CWPDVF31D7