ICC T20 World Cup 2022: श्रीलंकाई टीम को एक और झटका, टी20 विश्व कप से दिग्गज बाहर, ये खिलाड़ी शामिल

ICC T20 World Cup 2022: तेज गेंदबाज असिता फर्नांडो को चोटिल बिनुरा फर्नांडो की जगह टी20 विश्व कप के लिए श्रीलंकाई टीम में शामिल किया गया है। बिनुरा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मंगलवार को खेले गए मैच के दौरान चोटिल हो गए थे। आस्ट्रेलिया ने यह मैच सात विकेट से जीता था।

New Zealand and Sri Lanka clash in a game that could have huge implications on a precariously-placed Group 1 👀 #T20WorldCup | #NZvSL preview 👇 https://t.co/of8Y2LIB53

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) की विज्ञप्ति के अनुसार टी20 विश्व कप की छह सदस्यीय तकनीकी समिति ने इस बदलाव को मंजूरी दे दी है। आईसीसी ने कहा, ‘‘वह श्रीलंका से यात्रा करके ऑस्ट्रेलिया में टीम से जुड़ेगा।’’ पच्चीस वर्षीय असिता ने अब तक तीन टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं। इनमें एशिया कप में भारत के खिलाफ खेला गया मैच भी शामिल है। श्रीलंका का अगला मुकाबला शनिवार को न्यूजीलैंड से होगा।

🗣 "We need them to come out with their hands up at the right moment."



Sri Lanka assistant coach Naveed Nawaz demands more from the middle and lower order ahead of their #T20WorldCup Group 1 encounter against New Zealand.https://t.co/F6F7UQElls