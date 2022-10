टी20 वर्ल्ड कप: श्रीलंका ने आयरलैंड को 9 विकेट से हराया, प्वाइंट टेबल में दूसरे स्थान पर, मेंडिस ने खेली 43 गेंद में 68 रन की पारी

Highlights टी20 विश्व कप सुपर 12 मैच में आयरलैंड पर नौ विकेट की जीत दर्ज की। आयरलैंड के टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया। महीश तीक्षणा ने 19 रन देकर और वानिंदु हसारंगा ने 25 रन देकर दो दो विकेट हासिल किये।

ICC T20 World Cup 2022: श्रीलंका ने आयरलैंड की टीम को रौंद दिया। आयरलैंड की टीम रविवार को टी20 विश्व कप सुपर 12 मैच में आठ विकेट पर 128 रन ही बना सकी। श्रीलंकाई टीम ने 15 ओवर में एक विकेट पर 133 रन बनाकर बाजी मार ली।

कुसल मेंडिस ने धमाकेदार प्रदर्शन किया और 43 गेंद में 68 नाबाद रन बनाए, जिसमें 5 चौके और 3 छक्के शामिल हैं। प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। श्रीलंका ने गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन के बाद कुसाल मेंडिस के नाबाद अर्धशतक की मदद से रविवार को यहां टी20 विश्व कप सुपर 12 मैच में आयरलैंड पर नौ विकेट की जीत दर्ज की।

आयरलैंड के टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया। श्रीलंकाई गेंदबाजों ने लगातार अंतराल पर विकेट झटके जिससे आयरलैंड की टीम कोई बड़ी साझेदारी नहीं कर सकी और आठ विकेट पर 128 रन ही बना सकी। श्रीलंकाई गेंदबाजों में महीश तीक्षणा ने 19 रन देकर और वानिंदु हसारंगा ने 25 रन देकर दो दो विकेट हासिल किये।

लाहिरू कुमारा, धनंजय डि सिल्वा, चामिका करूणारत्ने, बिनुरा फर्नांडो ने एक एक विकेट झटके। आयरलैंड के लिये हैरी टेक्टर 42 गेंद में 45 रन (दो चौके, एक छक्का) बनाकर शीर्ष स्कोरर रहे जबकि पॉल स्टरलिंग ने 25 गेंद में 34 रन (चार चौके और दो छक्के) का योगदान दिया। इस छोटे लक्ष्य का पीछा करने उतरी श्रीलंका को कोई दबाव महसूस नहीं हुआ। क्वालीफाइंग राउंड के पहले मैच में कमजोर नामीबिया से हारने वाली टीम ने पांच ओवर रहते एक विकेट पर 133 रन बनाकर जीत हासिल की।

New Zealand, Sri Lanka and England off to a winning start in the Super 12 stage 📈#T20WorldCuppic.twitter.com/uAG3vY1RsZ — ICC (@ICC) October 23, 2022

कुसाल मेंडिस ने 43 गेंद में नाबाद 68 रन बनाये, जबकि चरिथ असालंका ने 22 गेंद में नाबाद 31 रन का योगदान किया। धनंजय डिसिल्वा ने भी 25 गेंद में 31 रन की पारी खेली। आयरलैंड की टीम लगातार सातवां विश्व कप खेल रही है लेकिन यह दूसरी बार है जब वह टूर्नामेंट के फाइनल राउंड तक पहुंची है।

इससे पहले वह इंग्लैंड में 2009 चरण में सुपर आठ तक पहुंचे थे। मेंडिस और डिसिल्वा ने श्रीलंका को तेज शुरुआत करायी। दोनों ने पहले विकेट के लिये 50 गेंद में 63 रन की भागीदारी निभायी। डिसिल्वा लेग स्पिनर गेरेथ डेलानी की गेंद पर बल्ला छुआकर स्टंप के पीछे लोकरान टकर को कैच दे बैठे।

मेंडिस और असालंका ने फिर टीम को आराम से जीत तक पहुंचाया। इससे पहले आयरलैंड के कप्तान एंडी बालबर्नी का विकेट शुरू में गंवा दिया जिन्हें लाहिरू कुमारा ने बोल्ड किया। लोकरान टकर (10 रन) भी इसी तरीके से आउट हुए।

आयरलैंड को सुपर 12 चरण तक पहुंचाने में 66 रन बनाकर अहम भूमिका निभाने वाले स्टरलिंग ने आक्रामक शैली में खेलना शुरू किया लेकिन भानुका राजपक्षे ने डीप एक्सट्रा कवर में शानदार कैच लपका। कर्टिस कैम्फर महज चार गेंद ही टिक सके जिससे आयरलैंड का स्कोर चार विकेट पर 60 रन हो गया।

टेक्टर और जॉर्ज डॉकरेल ने पांचवें विकेट के लिये 41 गेंद में 47 रन बनाये जिससे आयरलैंड का स्कोर 100 रन के पार पहुंच गया। कोविड-19 पॉजिटव आने के बावजूद डॉकरेल (16 गेंद में 14 रन) की पारी जल्द ही समाप्त हो गयी। गेरेथ डेलाना (09) और मार्क एडेयर 19वें ओवर में तीन गेंद के अंदर आउट हो गये जिन्हें हसारंगा ने आउट किया।