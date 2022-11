टी20 विश्व कप सेमीफाइनल 2022ः बाबर-रिजवान का धमाका, 105 रन की साझेदारी, फाइनल में पाकिस्तान, न्यूजीलैंड को 7 विकेट से हराया

Highlights पाकिस्तान ने सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड को 7 विकेट से हराया। टी20 विश्व कप में रिजवान और बाबर के बीच तीसरी 100+ साझेदारी हुई। बाबर आजम ने 42 गेंद में 53 रन की पारी खेली।

ICC T20 World Cup 2022: एक बार फिर से न्यूजीलैंड टीम को मात मिली। बड़े मैच में कीवी खिलाड़ी रन बनाने में असफल हुए। सेमीफाइनल में हारकर बाहर हुए। पाकिस्तान आईसीसी टी20 विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। पाकिस्तान ने सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड को 7 विकेट से हराया।

पाक के कप्तान बाबर आजम और विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान ने धमाका कर दिया। पहले विकेट के लिए शतकीय साझेदारी की। टी20 विश्व कप में रिजवान और बाबर के बीच तीसरी 100+ साझेदारी हुई। प्रतियोगिता के इतिहास में एक जोड़ी द्वारा सबसे अधिक साझेदारी है।

दोनों ने पहले विकेट के लिए 105 रन जोड़े। आजम ने 42 गेंद में 53 रन की पारी खेली। इस पारी के दौरान 7 चौके शामिल हैं। रिजवान ने 43 गेंद में 57 रन बनाए, जिसमें 5 चौके शामिल हैं। शाहीन शाह अफरीदी ने शानदार गेंदबाजी की और 4 ओवर में 24 रन देकर 2 विकेट निकाले।

अपने गेंदबाजों के बेहतरीन प्रदर्शन के बाद फॉर्म में लौटे कप्तान बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के अर्धशतकों के दम पर पाकिस्तान ने बुधवार को न्यूजीलैंड को सात विकेट से हराकर टी20 विश्व कप के फाइनल में प्रवेश कर लिया। रविवार को होने वाले फाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से होगा।

ग्रुप चरण में उम्दा प्रदर्शन करने वाली न्यूजीलैंड टीम का विश्व कप जीतने का सपना एक बार फिर टूट गया। जीत के लिये 153 रन के लक्ष्य को पाकिस्तान ने तीन विकेट खोकर पांच गेंद बाकी रहते हासिल कर लिया। ग्रुप चरण में औसत प्रदर्शन के बाद किस्मत के सहारे सेमीफाइनल तक पहुंची पाकिस्तानी टीम के तेवर आज बिल्कुल बदले हुए थे।

उसके गेंदबाजों ने अनुशासित प्रदर्शन किया और क्षेत्ररक्षण भी काफी मुस्तैद था। सोने पे सुहागा रहा कप्तान बाबर और सलामी बल्लेबाज रिजवान का फॉर्म में लौटना जिन्होंने पहले विकेट के लिये 76 गेंद में 105 रन जोड़कर पाकिस्तान को शानदार शुरुआत दिलाई।

खराब फॉर्म के कारण आलोचना झेल रहे बाबर ने 42 गेंद में सात चौकों की मदद से 53 रन बनाये जबकि रिजवान ने 43 गेंद में पांच चौकों के दम पर 57 रन बनाये । मोहम्मद हारिस ने 26 गेंद में 30 रन की पारी खेली । न्यूजीलैंड के लचर क्षेत्ररक्षण ने पाकिस्तान की जीत की राह और आसान कर दी।

कीवी खिलाड़ियों ने न सिर्फ कैच टपकाये बल्कि फील्डिंग में कई रन फालतू भी दिये । इससे पहले पाकिस्तान के गेंदबाजों ने न्यूजीलैंड को चार विकेट पर 152 रन पर रोक दिया । न्यूजीलैंड के लिये डेरिल मिशेल ने 35 गेंद में नाबाद 53 और कप्तान केन विलियमसन ने 42 गेंद में 46 रन बनाकर स्कोर 150 के पार पहुंचाया ।

टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का कीवी कप्तान केन विलियमसन का फैसला गलत साबित हो गया जब अफरीदी ने पहले ओवर में ही उन्हें करारा झटका दिया । फिन एलेन ने पहली गेंद पर अफरीदी को चौका जड़ा लेकिन अगली ही गेंद पर बल्लेबाज चकमा खा गया और मैदानी अंपायर ने उन्हें पगबाधा करार दिया ।

न्यूजीलैंड के रिव्यू लेने पर पता चला कि बल्ला गेंद पर लगा था और बल्लेबाज के पक्ष में फैसला गया । अगली ही गेंद पर हालांकि अफरीदी ने उसी अंदाज में फिन को पगबाधा आउट करके पाकिस्तान को शानदार शुरूआत दिलाई । नये बल्लेबाज डेविड कोंवे ने अगले ओवर में नसीम शाह को दो चौके लगाकर न्यूजीलैंड पर से दबाव कम करने की कोशिश की ।

Afridi cleans up!



Iconic moments like this from every game will be available as officially licensed ICC digital collectibles with @0xFanCraze



Visit https://t.co/8TpUHbQikC today to see if this could be a Crictos of the Game. pic.twitter.com/KDrBRW4Uan — ICC (@ICC) November 9, 2022

पहले बदलाव के तौर पर आये हारिस रऊफ ने अपने पहले ओवर में चार रन ही दिये । न्यूजीलैंड का दूसरा विकेट छठे ओवर में गिरा जब क्रीज पर जमते दिख रहे डेवोन कोंवे तेजी से रन चुराने के प्रयास में रन आउट हो गए । अगले ओवर में ग्लेन फिलिप्स को मोहम्मद नवाज ने रिटर्न कैच लेकर पवेलियन भेजा ।

इस समय न्यूजीलैंड का स्कोर आठ ओवर में तीन विकेट पर 49 रन था । इसके बाद विलियमसन और मिशेल ने चौथे विकेट के लिये 50 गेंद में 68 रन की साझेदारी की । विलियमसन ने पारी के सूत्रधार की भूमिका निभाते हुए इक्के दुक्के रन लिये और ढीली गेंदों को नसीहत दी । दोनों ने 50 रन सिर्फ 36 गेंद में जोड़े लेकिन चौके छक्के बहुत मुश्किल से लगे ।

कीवी पारी में कुल दो ही छक्के लगे जिनमें से एक विलियमसन और एक मिशेल ने जड़ा । पूरी पारी में सिर्फ दस चौके लग सके । विलियमसन अर्धशतक से चार रन पीछे रह गए और 17वें ओवर में अफरीदी ने उन्हें बोल्ड किया । मिशेल और जेम्स नीशाम (नाबाद 16) ने 22 गेंद में 35 रन की साझेदारी की लेकिन आखिरी ओवरों में तेजी से नहीं खेल सके । न्यूजीलैंड ने आखिरी पांच ओवर में सिर्फ 46 रन बनाये।

New Zealand have laid a strong foundation to go big in the final overs 💥



What target will they set?#T20WorldCup | #NZvPAK | 📝: https://t.co/LSzHXLy12fpic.twitter.com/fqYeq98jEA — ICC (@ICC) November 9, 2022