ICC T20 World Cup 2022: अंतिम ओवर में रोमांच, इवांस ने ऐसे पलटा गेम, पाकिस्तान में जन्मे सिकंदर ने 3 विकेट लेकर बदला रुख, देखें वीडियो

Highlights अंतिम ओवर में पाकिस्तान को जीत के लिए 11 की जरूरत थी। क्रीज पर मोहम्मद नवाज थे। पहले तीन गेंद पर 8 रन बनाए। 25 वर्षीय ब्रैड इवांस ने तीन शानदार डिलीवरी की। चौथी गेंद पर रन नहीं बना।

ICC T20 World Cup 2022: जिम्बाब्वे ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपने कद से बेहतर प्रदर्शन करते हुए टी20 विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में पाकिस्तान को एक रन से हराकर उलटफेर किया। जिम्बाब्वे ने 131 रन के लक्ष्य का अच्छा बचाव किया और पाकिस्तानी बल्लेबाजों के लगातार अंतराल पर विकेट झटककर विपक्षी टीम को आठ विकेट पर 129 रन ही बनाने दिये।

As it happened. 😂😂

Zimbabwe held their nerve with steller bowling and fielding in last over.

LOL... #PAKvsZIM#T20WC2022#zimbabarpic.twitter.com/b6hqm8akSL — Vikram Singh Dasila (@vikram_dasila) October 27, 2022

अंतिम ओवर में पाकिस्तान को जीत के लिए 11 की जरूरत थी और क्रीज पर मोहम्मद नवाज थे। पहले तीन गेंद पर 8 रन बनाए। इसके बाद 25 वर्षीय ब्रैड इवांस ने तीन शानदार डिलीवरी की। चौथी गेंद पर रन नहीं बना। पांचवी गेंद पर नवाज आउट हुए और छठीं गेंद पर एक रन के साथ एक विकेट गिर गया और पाकिस्तान एक रन से हार गया।

One for the history books 👏



Iconic moments captured after Zimbabwe's astonishing one-run win against Pakistan.#T20WorldCup#PAKvZIMpic.twitter.com/7Pr8XCbrpz — ICC (@ICC) October 27, 2022

अंतिम ओवर में टीम को 11 रन की दरकार थी। नवाज ने तीन रन बनाये और फिर इवांस की धीमी गेंद को चौके के लिए भेजा। पर इवांस ने शानदार वापसी की और अंतिम ओवर की पांचवीं गेंद पर नवाज का विकेट ले लिया जिससे आखिरी गेंद पर तीन रन बनाने थे। शाहीन शाह अफरीदी इस अंतिम गेंद पर रन आउट हुए और स्कोर बराबर हो गया जिससे जिम्बाब्वे ने जीत दर्ज की।

Why Mbangwa had to become so much unprofessional during that last over?!



Bcos Zimbabwe is his identity!



THAT. IS. NATIONALISM.



And few people have problem with this NATIONALISM in India! 🙄 https://t.co/ZJSYI7R4pp — NEO (@normaly_abnorml) October 27, 2022

पाकिस्तान में जन्मे आल राउंडर सिकंदर रजा ने मध्य के ओवरों में मैच का रुख बदल दिया जिन्होंने अपने चार ओवर में 25 रन देकर तीन विकेट झटके जिसमें शान मसूद (44 रन), शादाब खान (17 रन) और हैदर अली का विकेट शामिल था।

If not with the bat, he will get you with the ball 💥



Sikandar Raza turned the tide of the game with his brilliant spell and is the @aramco POTM ⭐ pic.twitter.com/mMPKj369Zi — ICC (@ICC) October 27, 2022

दायें हाथ के तेज गेंदबाज ब्रैड इवांस ने 25 रन देकर दो विकेट झटके जबकि ब्लेसिंग मुजारबानी (18 रन देकर एक विकेट) और ल्यूक जोंगवे (10 रन देकर एक विकेट) ने भी विकेट झटककर अपनी टीम को उलटफेर भरी जीत दिलायी। यह पाकिस्तान की दो मैचों में दूसरी हार है, उसे एक और रोमांचक मुकाबले में चिर प्रतिद्वंद्वी भारत से चार विकेट से हार का सामना करना पड़ा था।

जिम्बाब्वे की दो मैचों में यह पहली जीत है। अफ्रीका की इस टीम ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ बारिश के कारण रद्द हुए मैच में अंक बांटे थे। टूर्नामेंट में दूसरी बार पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान अच्छी शुरुआत दिलाने में नाकाम रहे। इवांस ने फुल लेंथ पर कप्तान बाबर को आउट किया।

What an last over by Brad Evans 🔥🤯

Zimbabwe defeated Pakistan by 1 run, no one expected this result 😅

Fielding and tight bowling was the major key for this historic victory 🇿🇼💯



2022 full of surprise🔥🔥



Celebrations On! 🇿🇼#PAKvsZIM#T20WC2022pic.twitter.com/XPTVpQ4ECs — Sugan Sk (Sushant)👼💫 (@suganku36762659) October 27, 2022

वहीं भारत के खिलाफ अर्धशतक जड़ने वाले इफ्तिखार अहमद भी ज्यादा देर तक क्रीज पर नहीं टिक सके जिससे 7.4 ओवर में पाकिस्तान का स्कोर तीन विकेट पर 36 रन हो गया था। लेकिन शान मसूद एक छोर पर डटे हुए थे और उन्होंने शादाब खान के साथ मिलकर चौथे विकेट के लिये 52 रन की भागीदारी से पाकिस्तान की पारी आगे बढ़ायी।

A stunning evening in Perth



💔 Last-ball heartbreak again for Pakistan

☝️ Raza stars in brilliant bowling unit

😅 Brad Evans holds his nerve to win it#PAKvZIM delivered drama in spades at the #T20WorldCuphttps://t.co/de1IYRKjZo — ICC (@ICC) October 27, 2022

लेग स्पिनर आल राउंडर रजा ने लगातार तीन विकेट झटककर जिम्बाब्वे को मैच में लौटाया जिसमें दो विकेट 14वें ओवर में लिये। पाकिस्तान का स्कोर 15.1 ओवर में छह विकेट पर 94 रन हो गया। नवाज (22 रन) ने वसीम के साथ मिलकर पाकिस्तान को दौड़ में बनाये रखा।

इससे पहले पाकिस्तान के तेज गेंदबाज मोहम्मद वसीम (24 रन देकर चार विकेट) ने टी20 में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया जिससे उन्होंने और स्पिनर शादाब ने जिम्बाब्वे को आठ विकेट पर 130 रन ही बनाने दिये। वसीम सबसे सफल गेंदबाज रहे, उन्होंने और शादाब खान (23 रन लेकर तीन विकेट) मिलकर सात खिलाड़ियों को आउट किया।

WHAT.A.MATCH 🔥



Zimbabwe’s stunning one-run victory has helped them climb up the Group 2 Standings!



Check out ➡️ https://t.co/cjmWWRzDYcpic.twitter.com/q1UBNwvwPH — ICC (@ICC) October 27, 2022

इससे अच्छी शुरुआत करने वाली जिम्बाब्वे की लय बिगड़ गयी। हैरिस रऊफ ने भी टी20 गेंदबाजी में अपना सर्वश्रेष्ठ किफायती प्रदर्शन किया, उन्होंने चार ओवर में एक मेडन डालकर 12 रन दिये और एक विकेट झटका। जिम्बाब्वे ने कप्तान क्रेग इरविन (19 रन) और वेस्ले माधेवेरे (17 रन) ने पहले विकेट के लिये 42 रन जोड़कर अच्छी शुरुआत की।

इस भागीदारी का अंत रऊफ ने किया जब उनकी तेज रफ्तार वाली गेंद पर इरविन शार्ट फाइन लेग पर मोहम्मद वसीम को कैच दे बैठे। दो गेंद बाद माधेवेरे भी पवेलियन पहुंच गये जिन्हें वसीम ने पगबाधा आउट किया जिसका इस बल्लेबाज ने रिव्यू लिया जो असफल रहा। मिल्टन शुम्बा (08) भी अपनी टीम की मदद नहीं कर सके और शादाब को उनकी ही गेंद पर कैच दे बैठे।

सीन विलियम्स (31 रन) और सिकंदर रजा (09) ने चौथे विकेट के लिये 31 रन जोड़े थे कि शादाब ने 14वें ओवर में दोहरे झटके दे दिये। इससे जिम्बाब्वे की टीम अच्छी शुरूआत के बाद लय खो बैठी। शादाब ने पहले विलिम्यस और फिर रेजिस चाकाब्वा को आउट किया।

अगले ओवर में वसीम ने भी जिम्बाब्वे को दोहरे झटके दिये। रजा फिर क्वालीफायर वाली अपनी फॉर्म दोहराने में असफल रहे और फिर ल्यूक जोंगवे भी अगली गेंद पर बोल्ड हो गये। ब्रैड इवांस ने 15 गेंद में 19 रन बनाये और रेयान बर्ल 10 रन बनाकर नाबाद रहे।