टी20 विश्व कप 2022ः टीम इंडिया और पाकिस्तान सेमीफाइनल में, ‘करो या मरो’ मुकाबले में बांग्लादेश बाहर

ICC T20 World Cup 2022: पाकिस्तान ने रविवार को आईसीसी टी20 विश्व कप के ‘करो या मरो’ के मुकाबले में बांग्लादेश को हराकर बाहर कर दिया। ग्रुप 2 से टीम इंडिया और पाकिस्तान सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को पांच विकेट से हराकर टी20 विश्व कप के सेमीफाइनल में प्रवेश किया।

Against all odds, Pakistan have made it to the #T20WorldCup semi-finals 🎉 pic.twitter.com/VQjtNpbfYc — ICC (@ICC) November 6, 2022

इसके साथ ही दक्षिण अफ्रीका और गत चैंपियन ऑस्ट्रेलिया का सपना टूट गया। ग्रुप 1 से न्यूजीलैंड और इंग्लैंड सेमीफाइनल में प्रवेश किया है। सेमीफाइनल मुकाबले 9 और 10 नवंबर को खेला जाएगा। फाइनल मुकाबले 13 नवंबर को खेला जाएगा। पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम और मोहम्मद हैरिस ने सुपर पारी खेली।

Pakistan are in the box seat at the halfway mark in the chase 👏#T20WorldCup | #PAKvBAN | 📝: https://t.co/eA8evvzzw5pic.twitter.com/wwKn6ek1pV — ICC (@ICC) November 6, 2022

पाकिस्तान ने बांग्लादेश को आठ विकेट पर 127 रन के स्कोर पर रोक दिया। मुश्किल पिच पर बायें हाथ के सलामी बल्लेबाज नजमुल हुसैन शांटो ने 48 गेंद में 54 रन की पारी खेली लेकिन बांग्लादेश की टीम अंत में रन नहीं जुटा सकी जिसमें अफरीदी के बाद पाकिस्तानी स्पिनरों ने विकेट झटके।

अफरीदी ने 22 रन देकर चार विकेट चटकाये। शांटो ने टूर्नामेंट में अपना दूसरा अर्धशतक लगाया। इस दौरान वह बेहतरीन लय में दिखे और उन्होंने बड़ी सहजता से गेंद सीमारेखा तक पहुंचायी। लिटन दास के जल्दी आउट होने के बाद शांटो और सौम्य सरकार (20 रन, 17 गेंद, एक चौका, एक छक्का) ने दूसरे विकेट के लिये 47 गेंद में 72 रन की साझेदारी निभाकर बांग्लादेश के लिये अच्छी नींव रखी।

इस समय ऐसा लग रहा था कि टीम 150 रन से ज्यादा का स्कोर बना लेगी लेकिन फिर शादाब खान (30 रन देकर दो विकेट) ने विकेट गिराने का सिलसिला शुरू किया। इस लेग स्पिनर ने दो गेंद में दो विकेट झटक लिये जिसमें बांग्लादेशी कप्तान शाकिबुल हसन का शून्य पर संदिग्ध डीआरएस आउट होना भी शामिल रहा।

शांटो का ध्यान भंग नहीं हुआ और वह आराम से अपनी पारी आगे बढ़ाते रहे। इस तरह उन्होंने 46 गेंद अपने 50 रन पूरे किये। लेकिन पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम की ऑफ स्पिनर इफ्तिखार अहमद को गेंदबाजी पर लगाने की रणनीति कारगर रही जिन्होंने शांटो को आउट कर लगाम कसी।

इस गेंदबाज ने तीन ओवर में 15 रन देकर एक विकेट हासिल किया। फिर अफरीदी ने दो ओवर में छह गेंद में मोसादेक हुसैन, नुरूल हसन और तास्किन अहमद के विकेट झटके। तेज गेंदबाज हारिस रऊफ ने भी अच्छी गेंदबाजी करते हुए 21 रन देकर एक विकेट प्राप्त किया।