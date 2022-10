टी20 विश्व कप 2022: बारिश के कारण बिना गेंद फेंके मैच रद्द, न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान ने अंक बांटे, कीवी टीम 3 अंक लेकर प्वाइंट टेबल में नंबर एक 

Highlights बारिश के कारण बिना गेंद फेंके रद्द कर दिया गया। दोनों टीम ने 1-1 अंक बांट लिए। न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान के बीच बुधवार को होने वाला टी20 विश्व कप का मैच नहीं हुआ।

ICC T20 World Cup 2022: न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान मैच बारिश के कारण बिना गेंद फेंके रद्द कर दिया गया। दोनों टीम ने 1-1 अंक बांट लिए। न्यूजीलैंड की टीम 2 मैच में तीन अंक लेकर अंक तालिका में नंबर एक पर है। अफगानिस्तान की टीम 1 अंक लेकर सबसे नीचे है।

लगातार बारिश होने के कारण न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान के बीच बुधवार को होने वाला टी20 विश्व कप का मैच नहीं हुआ। भारतीय समयानुसार यह मैच दोपहर बाद एक बजकर 30 मिनट पर शुरू होना था। इससे पहले बारिश से प्रभावित मैच में आयरलैंड ने इंग्लैंड को डकवर्थ लुईस पद्धति से पांच रन से हराया था

Toss for #NZvAFG clash continues to be delayed due to rain. #T20WorldCup pic.twitter.com/d7Dkr9pXjw

न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान के बीच टी20 विश्व कप सुपर 12 का मैच बुधवार को यहां लगातार बारिश के कारण एक भी गेंद फेंके बिना रद्द कर दिया गया। ग्रुप एक का यह मैच भारतीय समयानुसार एक बजकर 30 मिनट पर शुरू होना था लेकिन लगातार बारिश के कारण खिलाड़ी मैदान पर नहीं उतर पाए।

Rain plays spoilsport at the MCG 🌧 Afghanistan and New Zealand share points after the match is called off! #T20WorldCup | #NZvAFG pic.twitter.com/2Z8TmuX1gz

आयरलैंड ने पहले इंग्लैंड के खिलाफ एक अच्छी जीत दर्ज की और अफगानिस्तान ने न्यूजीलैंड के खिलाफ कुछ इसी तरह की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बारिश ने सब धो डाला। कल दक्षिण अफ्रीका पहले एससीजी में बांग्लादेश से भिड़ेगा और उसी स्थान पर भारत बनाम नीदरलैंड मैच खेला जाएगा। पाकिस्तान पर्थ में जिम्बाब्वे से भिड़ेगा।

निरीक्षण के लिए निर्धारित किए गए समय में कवर हटा दिए गए थे लेकिन फिर से भारी बारिश आ गई। बारिश ने थमने का नाम नहीं लिया तो अंपायरों ने मैच रद्द करने का फैसला किया। इस तरह से दोनों टीमों ने इस मैच से एक-एक अंक साझा किया।

