टी20 विश्व कप 2022ः ग्रुप एक में 5 अंक के साथ टॉप पर न्यूजीलैंड, श्रीलंका को 65 रन से हराया, ग्लेन फिलिप्स का धमाका

Highlights फिलिप्स (64 गेंद, 10 चौके, चार छक्के) ने डेरिल मिशेल (24 गेंद में 22 रन) ने 84 रन की भागीदारी निभाकर पारी संभाली। फिलिप्स ने 12 रन के स्कोर पर मिले जीवनदान का पूरा फायदा उठाकर बेहतरीन स्ट्रोक्स लगाये। मिशेल के अलावा मिशेल सैंटनर 11 रन बनाकर नाबाद रहे।

ICC T20 World Cup 2022: न्यूजीलैंड ने आईसीसी टी20 विश्व कप में एक और प्रचंड जीत दर्ज की। श्रीलंका को बुरी तरह से हराया। श्रीलंकाई टीम 65 रन से मैच हार गई। न्यूजीलैंड ग्रुप एक में 5 अंक लेकर अंक तालिका में टॉप पर है। श्रीलंका की टीम 102 रन पर आउट हो गई।

सेमीफाइनल की राह में कीवी टीम तेजी से आगे बढ़ रही है। न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए सात विकेट पर 167 रन का स्कोर खड़ा किया। टिम साउथी और ट्रेंच बोल्ट की अनुभवी जोड़ी ने श्रीलंका को तहस-नहस कर दिया। श्रीलंका ने दो ओवर के भीतर अपने शीर्ष तीन बल्लेबाज खो दिए थे।

A big win for New Zealand to keep their net run rate soaring 😍#T20WorldCup | #NZvSL | 📝: https://t.co/7YevVnQdfGpic.twitter.com/gnlGWMNVCx — ICC (@ICC) October 29, 2022

न्यूजीलैंड के ग्लेन फिलिप्स ने धमाका कर दिया। ग्लेन फिलिप्स को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। टूर्नामेंट के मौजूदा चरण में दूसरा शतक बनाया। फिलिप्स ने 64 गेंद में 104 रन की पारी खेली, जिसमें 10 चौके और 4 छक्का शामिल हैं। फिलिप्स श्रीलंका टीम पर अकेले भारी पड़ गए।

न्यूजीलैंड ने ग्लेन फिलिप्स (104 रन) के शतक की बदौलत खराब शुरुआत से उबरते हुए शनिवार को यहां श्रीलंका के खिलाफ टी20 विश्व कप मैच में सात विकेट पर 167 रन का स्कोर खड़ा किया। न्यूजीलैंड ने पावरप्ले के अंदर 15 रन पर तीन विकेट गंवा दिये थे जिसके बाद फिलिप्स (64 गेंद, 10 चौके, चार छक्के) ने डेरिल मिशेल (24 गेंद में 22 रन) ने 84 रन की भागीदारी निभाकर पारी संभाली।

फिलिप्स ने 12 रन के स्कोर पर मिले जीवनदान का पूरा फायदा उठाकर बेहतरीन स्ट्रोक्स लगाये, उन्हें हालांकि श्रीलंकाई टीम ने एक और जीवनदान दिया। टीम के लिये फिलिप्स के अलावा केवल दो अन्य बल्लेबाज ही दोहरे अंक के स्कोर तक पहुंच सके। मिशेल के अलावा मिशेल सैंटनर 11 रन बनाकर नाबाद रहे।

फिलिप्स ने अपनी यादगार पारी के दौरान स्पिनरों और तेज गेंदबाजों के खिलाफ शॉट लगाये। उन्होंने पहला छक्का चमिका करूणारत्ने पर लगाया। इससे उनका बड़े शॉट खेलने का आत्मविश्वास बढ़ा और खराब शुरुआत के बाद टीम की रन गति भी बढ़ने लगी। फिलिप्स ने रहस्यमयी स्पिनर महीश तीक्षणा की गेंद पर चौका जड़कर अपना शतक पूरा किया जिसका उन्होंने दहाड़ते हुए जश्न मनाया।

तीक्षणा ने नयी गेंद से प्रभावित किया, उन्होंने ‘डेथ ओवरों’ में ज्यादा ही शार्ट लेंथ में गेंदबाजी की और फिलिप्स ने इसका पूरा फायदा उठाया। न्यूजीलैंड के इस खिलाड़ी ने 18वें ओवर में लगातार दो छक्के जड़े जिससे 16 रन जुड़े। अंतिम दो ओवरों में न्यूजीलैंड ने 67 रन जोड़े। श्रीलंकाई खिलाड़ी कैच लपकने और क्षेत्ररक्षण में कमजोर दिखे।

श्रीलंकाई टीम के लिये एकमात्र सकारात्मक चीज पहले छह ओवर की गेंदबाजी रही जिसमें उन्होंने खतरनाक फिन एलेन, डेवोन कॉनवे और न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन का विकेट लिया। तीक्षणा ने अपनी इनस्विंगर से फिन को आउट किया।

विलियमसन कासुन रजीता की बाहर जाती गेंद पर कैच देकर आउट हुए। रजीता ने दो विकेट झटके। श्रीलंका के लिये तीक्षणा के अलावा धनंजय डि सिल्वा, लाहिरू कुमारा और वानिंदु हसारंगा डि सिल्वा ने एक एक विकेट प्राप्त किया।