ICC T20 World Cup 2022: कोहली और रोहित के मुरीद, मीकेरेन ने कहा-एक दिन अपने नाती-पोतों को बताऊंगा, गेंदबाजी करना कितना मुश्किल

Highlights हमारे देश में मीडिया में हमें काफी तवज्जो दी गयी। परिवार से उन लेखों की फोटो मिल रही है। मैं एक दिन अपने नाती-पोतों को इसके बारे में बताऊंगा।

ICC T20 World Cup 2022: नीदरलैंड के क्रिकेटर पॉल वान मीकेरेन ने कहा कि वह एक दिन अपने नाती-पोतों को बताना चाहेंगे कि विश्व कप मैच में विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसी काबिलियत के खिलाड़ियों को गेंदबाजी करके उन्हें कैसा महसूस हुआ था।

मीकेरेन ने भारत के खिलाफ टी20 विश्व कप मैच में केएल राहुल का विकेट लिया था। पिछले 24 घंटे में जो कुछ हुआ, उसे उन्होंने नया अनुभव बताया। इस मध्यम गति के गेंदबाज ने कहा, ‘‘आप इन खिलाड़ियों को 100 दफा टीवी पर देखते हो और उनके सामने खेलना ही बहुत विशेष था। मैं इसके बारे में सोच रहा हूं लेकिन इसे ज्यादा महसूस नहीं कर पाया। ’’

Paul Van Meekeren said,"India's Captain Rohit Sharma has played some really unbelievable shots". pic.twitter.com/63KlMzSgs2