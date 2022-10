टी20 विश्व कप 2022ः आयरलैंड ने किया उलटफेर, इंग्लैंड को 5 रन से हराया, कप्तान एंडी ने खेली तूफानी पारी, 47 गेंद और 62 रन

Highlights आयरलैंड के खिलाड़ी अपने परिवार और दोस्तों के साथ जश्न मना रहे हैं। 2011 में बेंगलुरु और 2022 में मेलबर्न दो जीत लंबे समय तक याद रखी जाएंगी। इंग्लैंड ने आयरलैंड को 157 रन पर आउट कर दिया।

ICC T20 World Cup 2022: आयरलैंड ने आईसीसी टी20 विश्व कप के सुपर 12 मैच में बुधवार को उलटफेर कर दिया। आयरलैंड टी20 विश्व कप के सुपर 12 के मैच में इंग्लैंड को डकवर्थ लुईस पद्धति से पांच रन से हराया। आयरलैंड के कप्तान एंडी बालबर्नी ने तूफानी पारी खेली। 47 गेंदों में 62 रन की पारी खेली, जो उनका टी20 विश्व कप में पहला और कुल आठवां अर्धशतक है।

आयरलैंड ने बारिश से प्रभावित टी-20 विश्वकप के सुपर 12 के मैच में बुधवार को यहां इंग्लैंड को डकवर्थ लुईस पद्धति के आधार पर पांच रन से पराजित किया। आयरलैंड की टीम पहले बल्लेबाजी का न्यौता पाने पर 19.2 ओवर में 157 रन पर आउट हो गई। इसके जवाब में इंग्लैंड ने जब 14.3 ओवर में पांच् विकेट पर 105 रन बनाए थे तो बारिश आ गई जिसके कारण आगे खेल नहीं हो पाया। डकवर्थ लुईस पद्धति के अनुसार इंग्लैंड तब पांच रन पीछे था।

आयरलैंड के खिलाड़ी अपने परिवार और दोस्तों के साथ जश्न मना रहे हैं। 2011 में बेंगलुरु और 2022 में मेलबर्न दो जीत जो आयरलैंड क्रिकेट इतिहास में लंबे समय तक याद रखी जाएंगी। आयरलैंड के कप्तान एंडी बालबर्नी को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। इससे पहले लियाम लिविंगस्टोन और मार्क वुड ने तीन-तीन विकेट लिए जिससे इंग्लैंड ने आयरलैंड को 157 रन पर आउट कर दिया।

आयरलैंड के कप्तान एंडी बालबर्नी ने लोरकान टकर (27 गेंदों पर 34 रन) के साथ दूसरे विकेट के लिए 82 रन की साझेदारी की। लेकिन लेग स्पिनर लिविंगस्टोन (3-0-17-3) ने बालबर्नी को आउट किया और अगली गेंद पर जॉर्ज डॉकरेल को भी पवेलियन भेजा तथा वुड (4-0-34-3) और सैम कुरेन (3-0-31-2) के साथ मिलकर आयरलैंड की पारी को 19.2 ओवर में समेट दिया।

