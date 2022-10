ICC T20 World Cup 2022: ऑस्ट्रेलिया-इंग्लैंड की राह कठिन, बारिश की भेंट चढ़ा टी20 विश्व कप में एक और मैच, ग्रुप एक में सेमीफाइनल की 'जंग', यहां देखें प्वाइंट टेबल

Highlights ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड टीमों की सेमीफाइनल में जगह बनाने की राह कठिन हो गई है। न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान मैच भी रद्द हो गया था। मौसम ने अपना कमाल दिखाया और दिन के दूसरे मैच को भी रद्द करना पड़ा।

ICC T20 World Cup 2022: आईसीसी टी20 विश्व कप में बारिश के कारण एक और मैच धुल गया। ग्रुप एक में सेमीफाइनल की 'जंग' तेज हो गई है। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड टीमों की टी20 विश्व कप के सेमीफाइनल में जगह बनाने की राह कठिन हो गई है।

अफगानिस्तान और आयरलैंड के बीच मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (एमसीजी) पर शुक्रवार को होने वाला टी20 विश्व कप के सुपर-12 का मैच बारिश के कारण एक भी गेंद फेंके बिना रद्द कर दिया गया।ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच शुक्रवार को यहां मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (एमसीजी) पर होने वाला मैच रुक-रुक कर हो रही बारिश के कारण रद्द कर दिया गया।

Rain failed to stay away from the Melbourne Cricket Ground, leading to #AUSvENG being abandoned ⛈️ #T20WorldCup https://t.co/yIqsuYbmzx

न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान के बीच टी20 विश्व कप सुपर 12 का मैच बुधवार को लगातार बारिश के कारण एक भी गेंद फेंके बिना रद्द कर दिया गया था। एमसीजी पर ही अफगानिस्तान और आयरलैंड का मैच बारिश की भेंट चढ़ने के बाद मौसम ने अपना कमाल दिखाया और दिन के दूसरे मैच को भी रद्द करना पड़ा।

Here's how the #T20WorldCup Group 1 standings look after a full day that was rained off in Melbourne 🌧



Who do you think are now the favourites for the top 2 spots? 👀



Check out 👉 https://t.co/phnXR5PYyupic.twitter.com/wH4Ss3lRFM