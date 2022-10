आईसीसी टी20 विश्वकप 2022ः मार्कराम और मिलर ने रोका विजय रथ, डेविड ने 2022 में 16 पारी खेलते और 14 बार नाबाद रहते जीत दिलाई

Highlights लुंगी एनगिडी को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। कम स्कोर वाले मैच में भारत को पांच विकेट से हराया। 280.50 की औसत और 154 के एसआर से जीत दिलाई।

ICC T20 World Cup 2022: तेज गेंदबाज लुंगी एनगिडी, एडेन मार्कराम और डेविड मिलर ने टीम इंडिया का विजय रथ रोक दिया। टी20 विश्वकप के सुपर 12 के कम स्कोर वाले मैच में भारत को पांच विकेट से हराया। लुंगी एनगिडी को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया।

It went down to the wire, but David Miller saw South Africa through in a tense run chase in Perth 😯#INDvSA Report 👇#T20WorldCuphttps://t.co/8RDVG5ExqN — ICC (@ICC) October 30, 2022

2011 में 50 ओवर के विश्वकप में नागपुर में हराने के बाद पहली बार SA ने ICC इवेंट में भारत को हराया है। डेविड मिलर ने 2022 में टी20 में रनों का पीछा करते हुए जीत हासिल की। 16 पारी में 14 नॉटआउट्स रहते हुए 280.50 की औसत और 154 के एसआर से जीत दिलाई।

For a fiery spell that broke the back of India's batting order, Lungi Ngidi is the @aramco POTM 👏 pic.twitter.com/nfElPCJO3t — ICC (@ICC) October 30, 2022

भारत की हार का कारण शीर्ष क्रम के बल्लेबाजों की नाकामी रही जो ऑप्टस स्टेडियम की तेज और उछाल भरी पिच से सामंजस्य नहीं बिठा पाए। भारत को पांचवें तेज गेंदबाज की कमी खली क्योंकि ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने अपने चार ओवर में 43 रन दिए।

दक्षिण अफ्रीका ने 134 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए तीन विकेट 24 रन पर गंवा दिए थे लेकिन इसके बाद मार्कराम (41 गेंदों पर 52 रन, छह चौके, एक छक्का) और मिलर (46 गेंदों पर नाबाद 59 रन, तीन चौके, तीन छक्के) ने चौथे विकेट के लिए 76 रन की महत्वपूर्ण साझेदारी करके अपनी टीम का स्कोर 19.4 ओवर में पांच विकेट पर 137 रन तक पहुंचाया।

A thrilling win for South Africa and it takes them to the top of the table in Group 2 💪#INDvSA | #T20WorldCup | 📝: https://t.co/uficuiMq0Hpic.twitter.com/0TLFpUmAd7 — ICC (@ICC) October 30, 2022

भारत ने पांच विकेट 49 रन पर गंवा दिए थे, जिसके बाद सूर्यकुमार यादव ने 40 गेंदों पर 68 रन बनाए जिसमें तीन छक्के और छह चौके शामिल हैं। इसके बावजूद पहले बल्लेबाजी करने उतरा भारत नौ विकेट पर 133 रन ही बना पाया। दक्षिण अफ्रीका की तरफ से एनगिडी ने 29 रन देकर चार विकेट और वेन पर्नेल ने 15 रन देकर तीन विकेट लिये।

इस जीत से दक्षिण अफ्रीका ग्रुप दो में पांच अंक लेकर शीर्ष पर पहुंच गया है जबकि भारत दूसरे स्थान पर खिसक गया है। भारत की तरह दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाजों के लिए भी नई गेंद के सामने पर बल्लेबाजी करना आसान नहीं रहा।