टी20 विश्व कप पर कोरोना संकट, आयरलैंड आल राउंडर डॉकरेल कोविड पॉजिटिव होने के बावजूद मैदान पर उतरे और 16 गेंद में 14 रन बनाए

ICC T20 World Cup 2022: आयरलैंड के आल राउंडर जार्ज डॉकरेल रविवार को यहां श्रीलंका के खिलाफ टी20 विश्व कप सुपर 12 मैच से पहले ‘संभावित पॉजिटिव’ पाये गये। यह टूर्नामेंट का पहला पॉजिटिव मामला है। लेकिन कोविड-19 पॉजिटिव आने के बावजूद डॉकरेल श्रीलंका के खिलाफ मैदान पर उतरे और उन्होंने 16 गेंद में 14 रन बनाये।

क्रिकेट आयरलैंड ने पुष्टि की कि डॉकरेल को ‘संभावित पॉजिटिव’ पाया गया है। साथ ही बोर्ड ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) और राष्ट्रीय अधिकारियों के दिशानिर्देशों के अनुसार ही उन्हें रखा जा रहा है। मौजूदा नियमों के अनुसार पॉजिटिव आने के बावजूद खिलाड़ी को यहां खेले जा रहे टी20 विश्व कप या अपने साथियों के साथ ट्रेनिंग करने से नहीं रोका जा सकता है।

COVID UPDATE



Cricket Ireland today confirmed that George Dockrell has been identified as a potential positive for COVID and is being managed in line with current local, national and ICC guidelines for the management of COVID-19.



Read more: https://t.co/V9ZbTAc1hu#BackingGreen