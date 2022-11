ICC T20 World Cup 2022: शाहीन का वो 11 गेंद, नहीं तो फाइनल का परिणाम कुछ और होता, बाबर ने कहा-चोट की कीमत हमें चुकानी पड़ी

Highlights 16वां ओवर ऑफ स्पिनर इफ्तिखार अहमद ने पूरा किया। इफ्तिखार अहमद ने पाँच गेंदों पर 13 रन लुटाए। बेन स्टोक्स का छक्का और चौका शामिल है। इससे इंग्लैंड पर से दबाव हट गया।

ICC T20 World Cup 2022: आईसीसी टी20 विश्व कप फाइनल में पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा। इंग्लैंड को 29 गेंदों में 41 रन चाहिए थे, जब शाहीन अफरीदी हैरी ब्रुक को डीप में कैच करने के दौरान लगी चोट के कारण दूसरी बार मैदान से बाहर चले गए। शाहीन ने 2.1 ओवर कर सके और मैदान से बाहर चले गए।

15वें ओवर में मैदान पर लौटने के बाद शाहीन के पास अभी भी दो ओवर बचे थे। बाबर ने मैच के बाद कहा कि गेंदबाजों ने बीच के ओवरों में अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन शाहीन की चोट की कीमत हमें चुकानी पड़ी। तो आप देखते अलग परिणाम हो सकता था। शाहीन का तीसरा ओवर और पारी का 16वां ओवर ऑफ स्पिनर इफ्तिखार अहमद ने पूरा किया।

A spirited comeback with the ball, but Pakistan couldn't quite pull it off at the MCG 😕 Skipper Babar Azam explains 👇 #T20WorldCup https://t.co/iCmwgGFJ4l

उन्होंने पाँच गेंदों पर 13 रन लुटाए। आजम ने इंग्लैंड के खिलाफ टी20 विश्व कप का फाइनल हारने के बाद कहा कि यदि इस मैच के दौरान तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी चोटिल नहीं होते तो परिणाम भिन्न भी हो सकता था। हैरी ब्रुक्स का कैच लेते समय अफरीदी चोटिल हो गए थे।

उन्हें 16वें ओवर में आक्रमण पर लगाया गया लेकिन वह केवल एक गेंद कर पाए और फिर ऑफ स्पिनर इफ्तिखार अहमद ने यह ओवर पूरा किया। इससे पाकिस्तान का गेंदबाजी संतुलन बुरी तरह गड़बड़ा गया। अहमद ने उस ओवर में 13 रन दिए जिसने बेन स्टोक्स का छक्का और चौका शामिल है। इससे इंग्लैंड पर से दबाव हट गया।

🗣️ ‘We win as a team and we lose as a team.’



Pakistan’s captain has stuck by his batting unit after defeat in the #T20WorldCupFinal 👇https://t.co/l4Fplq4w5B