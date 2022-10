टी20 विश्व कपः तस्कीन अहमद का 'चौका', बांग्लादेश ने नीदरलैंड को 9 रन से हराया, प्वाइंट टेबल में नंबर एक पर

Highlights बांग्लादेश ने टी20 विश्व कप मैच में आठ विकेट पर 144 रन बनाए। नीदरलैंड की टीम 135 रन पर आउट हो गई। बांग्लादेश ने 33 रन के अंदर पांच विकेट गंवा दिये थे।

ICC T20 World Cup 2022: बांग्लादेश ने सोमवार को टी20 विश्व कप के सुपर 12 मैच में नीदरलैंड को नौ रन से हराया। तस्कीन अहमद ने 4 ओवर में 25 रन देकर 4 विकेट झटके। तस्कीन अहमद को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। बांग्लादेश अंक तालिका में नंबर एक पर पहुंच गया है। नीदरलैंड की टीम 135 रन पर आउट हो गई। बांग्लादेश को आठ विकेट पर 144 का स्कोर खड़ा किया था।

पाओल वान मीकेरेन ने 21 रन देकर दो विकेट झटके जिससे नीदरलैंड ने पावरप्ले के बाद वापसी करते हुए बांग्लादेश को यहां सोमवार को टी20 विश्व कप मैच में आठ विकेट पर 144 रन ही बनाने दिये। वान मीकेरेन ने पावरप्ले में ही सौम्य सरकार (14 रन) को आउट कर दिया जिसके बाद बांग्लादेश ने 33 रन के अंदर पांच विकेट गंवा दिये थे।

अफीफ हुसैन ने 27 गेंद में 38 रन बनाकर एक छोर संभाले रखा लेकिन उन्हें कोई साथ नहीं मिला। कप्तान शाकिब अल हसन और लिटन दास (09) भी सस्ते में आउट हो गये। अफीफ ने दो बाउंड्री लगायी और इतने ही छक्के जड़े जिसमें मोसादेक हुसैन (12 गेंद में नाबाद 20 रन) ने उनका साथ निभाकर स्कोर बढ़ाया।

टी20 विश्व कप में पदार्पण कर रहे 19 साल के लेग स्पिनर शरीज अहमद ने शाकिब का विकेट झटका। अहमद ने तीन ओवर में 27 रन देकर एक विकेट लिया। बांग्लादेश ने नजीमुल हुसैन शंटो (25 रन) और सरकार (14) की बदौलत मजबूत शुरूआत की जिन्होंने पहले विकेट के लिये पांच ओवर में 43 रन की भागीदारी निभायी। पर इसके बाद टीम ने लगातार विकेट गंवा दिये।