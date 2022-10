टी20 विश्व कप सुपर 12ः गत चैंपियन ऑस्ट्रेलिया ने खाता खोला, 21 गेंद पहले मारी बाजी, स्टोइनिस ने किया धमाका, 17 गेंद में अर्धशतक

Highlights आखिरी दो ओवरों में 31 रन जोड़कर टीम ने चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया। असलंका ने 25 गेंद की नाबाद पारी में तीन चौके और दो छक्के जड़े। मार्कस ने 18 गेंद में नाबाद 59 रन बनाए, जिसमें 4 चौके और 6 छक्के शामिल हैं।

ICC T20 World Cup 2022: गत चैंपियन ऑस्ट्रेलिया ने खाता खोल लिया है। टी20 विश्व कप सुपर 12 चरण के ग्रुप एक के मुकाबले में मंगलवार को ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका को 7 विकेट से हरा दिया है। 21 गेंद पहले बाजी मार ली। मार्कस स्टोइनिस ने 17 गेंदों में अर्धशतक बनाया।

मार्कस ने 18 गेंद में नाबाद 59 रन बनाए, जिसमें 4 चौके और 6 छक्के शामिल हैं। मार्कस को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए छह विकेट पर 157 रन बनाये। ऑस्ट्रेलिया ने 16.3 ओवर में तीन विकेट गंवाकर मैच जीत लिया। ऑस्ट्रेलिया के हरफनमौला मार्कस स्टोयनिस ने 18 गेंद में नाबाद 59 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली।

17 मार्कस स्टोइनिस बनाम श्रीलंका पर्थ 2022

18 डी वार्नर बनाम वेस्टइंडीज सिडनी 2010

18 जी मैक्सवेल बनाम पाक मीरपुर 2014

18 जी मैक्सवेल बनाम एसएल कोलंबो 2016...

टी20 विश्व कप में गेंदों का सामना करके सबसे तेज 50 रनः

12 युवराज सिंह बनाम इंग्लैंड डरबन 2007

17 एस मायबर्ग बनाम आयरलैंड सिलहट 2014

17 मार्कस स्टोइनिस बनाम श्रीलंका पर्थ 2022...

इससे पहले चरिथ असलंका की नाबाद 38 रन की ताबड़तोड़ पारी के दम पर श्रीलंका ने टी20 विश्व कप सुपर 12 चरण के ग्रुप एक के मुकाबले में मंगलवार को यहां ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करते हुए छह विकेट पर 157 रन बनाये।

श्रीलंका के बल्लेबाज शुरुआती ओवरों में रन बनाने के लिए संघर्ष कर रहे थे लेकिन आखिरी दो ओवरों में 31 रन जोड़कर टीम ने चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया। असलंका ने 25 गेंद की नाबाद पारी में तीन चौके और दो छक्के जड़े। उन्हें चमिका करुणारत्ने (सात गेंद में नाबाद 14 रन) का अच्छा साथ मिला और दोनों ने सातवें विकेट के लिए आखिरी 15 गेंद में 37 रन की अटूट साझेदारी की।

