आईसीसी टी20 विश्व कप 2022ः अफगानिस्तान टीम एक भी मैच नहीं जीती, कप्तान ने पद से दिया इस्तीफा, जानें

Highlights अफगानिस्तान की टीम टी20 विश्व कप में एक भी मैच में जीत दर्ज नहीं कर सकी।

ICC T20 World Cup 2022: एक विश्व कप का अंत निराशाजनक रहा। फैंस को कहा सॉरी। अफगानिस्तान की जनता से खेद जताया। अफगानिस्तान आईसीसी टी20 विश्व कप में एक भी मैच जीत नहीं सका। (3 हार और दो बारिश के कारण मैच रद्द)। कप्तान मोहम्मद नबी ने तत्काल प्रभाव से कप्तान के रूप में पद छोड़ने का फैसला किया है।

37 वर्षीय ऑलराउंडर ने ट्विटर के माध्यम से घोषणा की और चयन समिति से नाराजगी भी व्यक्त की। अफगानिस्तान ने पर्थ में इंग्लैंड से अपना पहला गेम गंवा दिया था। श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने आखिरी दो मैचों में शानदार वापसी की। मेलबर्न में लगातार बारिश की वजह से आयरलैंड और न्यूजीलैंड के खिलाफ उनके मैच धुल गए थे।

