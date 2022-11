INDvsENG: सेमीफाइनल में इंग्लैंड से 10 विकटों से हारा भारत, टूटी विश्व खिताब को जीतने की उम्मीदें

Highlights इंग्लैंड ने बिना विकेट गंवाएं 169 रनों के लक्ष्य को बिना विकेट गंवाए हासिल कर लिया ओपनर बल्लेबाज कप्तान जोस बटलर ने नाबाद 80 रन बनाए वहीं एलेक्स हेल्स ने 47 गेंदों में नाबाद 86 रनों की पारी खेली

INDvsENG: आईसीसी टी20 विश्वकप 2022 के सेमीफाइनल मुकाबले में भारतीय टीम को इंग्लैंड के हाथों 10 विकेट से हार का सामना करना पड़ा है। इस हार के साथ विश्व खिताब को जीतने की भारत की सारी उम्मीदें टूट गईं। इस जीत के साथ इंग्लैंड टीम आईसीसी टी20 विश्वकप के फाइनल में पहुंच गई है। टीम 13 नवंबर रविवार को पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल मुकाबला खेलेगी।

इंग्लैंड ने बिना विकेट गंवाएं 169 रनों के लक्ष्य को बिना विकेट गंवाए हासिल कर लिया। दोनों ओपनरों ने किसी तरह के दबाव को महसूस नहीं किया और न ही उन्हें भारतीय गेंदबाजों को खेलने में किसी तरह की परेशानी हुई। वे आसानी से मैदान में रन बटोरते रहे और टीम इंडिया के हाथ से जीत को कोसों दूर ले गए।

ओपनर बल्लेबाज कप्तान जोस बटलर ने नाबाद 80 रन बनाए तो एलेक्स हेल्स ने नाबाद 86 रनों की पारी खेली। बटलर ने जहां 49 गेंदों का सामना करते हुए 9 चौके और 3 छक्के लगाए तो वहीं हेल्स ने 47 गेंदों में 4 चौके और 7 छक्के लगाए। इंग्लिश टीम ने लक्ष्य को महज 16 ओवर में ही हासिल कर लिया।

