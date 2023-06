ICC Ranking: टेस्ट में पहले नंबर पर आर अश्विन, टेस्ट रैंकिंग में बड़ा बदलाव, 1984 के बाद पहली बार टॉप-3 पर ऑस्ट्रेलिया ने किया कब्जा, देखें लिस्ट

Highlights न्यूजीलैंड के केन विलियमसन के 883 अंक हैं। कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली क्रमश: 12वें और 13वें स्थान पर बने हुए हैं। ऋषभ पंत 10वें स्थान के साथ भारतीय बल्लेबाजों के बीच शीर्ष पर हैं।

ICC Ranking: विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (डब्ल्यूटीसी) फाइनल के बाद आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में बड़ा बदलाव आया है। फाइनल में ट्रेविस हेड ने शानदार शतक लगाया। एमआरएफ टायर्स आईसीसी मेन्स टेस्ट बैटिंग रैंकिंग में बड़ा उलटफेर हुआ है। विशेष उपलब्धि के तहत ऑस्ट्रेलिया के तीन बल्लेबाज रैंकिंग में शीर्ष तीन स्थान पर काबिज हो गए हैं।

मार्नस लाबुशेन शीर्ष पर चल रहे हैं, जबकि द ओवल में भारत के खिलाफ डब्ल्यूटीसी फाइनल में जीत के दौरान शतक जड़ने वाले स्टीव स्मिथ और ट्रेविस हेड अगले दो स्थान पर हैं। लाबुशेन 903 रेटिंग अंक के साथ बल्लेबाजी सूची में शीर्ष पर हैं। स्मिथ भारत के खिलाफ 121 और 34 रन की पारियां खेलने के बाद एक स्थान के फायदे से दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं।

डब्ल्यूटीसी फाइनल में शतक जड़ने वाले हेड 163 और 18 की पारियों की मदद से तीन स्थान के फायदे से करियर के सर्वश्रेष्ठ तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। दूसरे स्थान के लिए दौड़ हालांकि काफी करीबी है।स्मिथ के 885 जबकि हेड के 884 और चौथे स्थान पर मौजूद न्यूजीलैंड के केन विलियमसन के 883 अंक हैं।

