ICC Player of the Month winner 2023: इंग्लैंड बल्लेबाज से पीछे रह गए टीम इंडिया के हरफनमौला, ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी ने मारी बाजी

ICC Player of the Month winner 2023: इंग्लैंड के बल्लेबाज हैरी ब्रूक ने सोमवार को भारत के रविंद्र जडेजा और वेस्टइंडीज के गुडाकेश मोती को पछाड़कर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) का फरवरी महीने का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार जीता, जबकि ऑस्ट्रेलिया की एशलेग गार्डनर ने महिला वर्ग में बाजी मारी।

न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट श्रृंखला में शानदार प्रदर्शन की बदौलत ब्रूक को दूसरी बार महीने का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। वह पाकिस्तान के बाबर आजम सहित सिर्फ दूसरे खिलाड़ी हैं जिन्होंने दो बार महीने के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है। हाल में आईसीसी महिला टी20 विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया की खिताबी जीत के दौरान शानदार प्रदर्शन की बदौलत गार्डनर को दूसरी बार इस पुरस्कार के लिए चुना गया।

