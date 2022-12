ICC Player of Month 2022: इंग्लैंड के टी20 विश्व कप विजेता कप्तान और पाकिस्तान की खिलाड़ी को आईसीसी पुरस्कार, इन मैच में किया था कमाल का प्रदर्शन

Highlights अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) के महीने के खिलाड़ी पुरस्कार के लिए चुना गया। सिदरा अमीन को आयरलैंड के खिलाफ बेहतरीन प्रदर्शन के लिए पुरस्कार मिला। पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल में 26 रन का उपयोगी योगदान दिया था।

ICC Player of Month 2022: इंग्लैंड के टी20 विश्व कप विजेता कप्तान जोस बटलर को नवंबर में उनके शानदार प्रदर्शन के बाद पहली बार सोमवार को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) के महीने के खिलाड़ी पुरस्कार के लिए चुना गया।

पाकिस्तान की सिदरा अमीन को आयरलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए महिला वर्ग में महीने की क्रिकेटर का पुरस्कार मिला। विश्व क्रिकेट के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में से एक बटलर ने महीने के शुरू में न्यूजीलैंड के खिलाफ ब्रिसबेन में 20 रन की नाटकीय जीत में शानदार प्रदर्शन करके मैच के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार हासिल किया था।

