ICC Player Month award 2022: जिम्बाब्वे और ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी ने मारी बाजी, भारत की जेमिमा रोड्रिग्स दौड़ से बाहर, इन खिलाड़ियों में टक्कर

ICC Player Month award 2022: अनुभवी ऑलराउंडर सिकंदर रजा ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) मेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीतने वाले पहले जिम्बाब्वे खिलाड़ी बनकर इतिहास रच दिया है। रजा ने न्यूजीलैंड के हरफनमौला खिलाड़ी मिशेल सेंटनर और इंग्लैंड के स्टार बेन स्टोक्स को हराया।

ऑस्ट्रेलिया की ऑलराउंडर तहलिया मैकग्रा को हाल ही में हुए राष्ट्रमंडल खेलों के दौरान उनकी फॉर्म के लिए अगस्त 2022 के लिए आईसीसी महिला खिलाड़ी के रूप में चुना गया है। साथी बेथ मूनी और भारत की जेमिमा रोड्रिग्स को हराया। महिलाओं के वर्ग में इस पुरस्कार के लिए रोड्रिग्स के साथ राष्ट्रमंडल खेलों की स्वर्ण पदक विजेता ऑस्ट्रेलिया की बेथ मूनी और तहलिया मैकग्रा भी नामित थी।

