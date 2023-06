ICC ODI World Cup 2023 Schedule: विश्व कप फाइनल मुकाबला 19 नवंबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, जानें दोनों सेमीफाइनल कहां खेला जाएगा

Highlights 19 नवंबर को फाइनल खेला जायेगा। आईसीसी ने मंगलवार को यह घोषणा की। दोनों सेमीफाइनल में एक रिजर्व दिन होगा।

ICC ODI World Cup 2023 Schedule: भारत और पाकिस्तान के बीच एक दिवसीय विश्व कप का बहुचर्चित मुकाबला 15 अक्टूबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जायेगा जबकि दुनिया के सबसे बड़े इस स्टेडियम पर ही 19 नवंबर को फाइनल खेला जायेगा। आईसीसी ने मंगलवार को यह घोषणा की।

टूर्नामेंट का आगाज अहमदाबाद में ही पांच अक्टूबर को पिछले विजेता इंग्लैंड और उपविजेता न्यूजीलैंड के बीच मैच से होगा। दर्शकों की संख्या के आधार पर नरेंद्र मोदी स्टेडियम दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है जिसमें 132000 दर्शक बैठ सकते हैं जो मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (एमसीजी) से 32000 अधिक है।

विश्व कप 2023 का पहला सेमीफाइनल 15 नवंबर को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में और दूसरा अगले दिन कोलकाता में ईडन गार्डंस पर खेला जायेगा । दोनों सेमीफाइनल में एक रिजर्व दिन होगा। फाइनल मैच अहमदाबाद में 19 नवंबर को होगा जबकि 20 नवंबर रिजर्व दिन रहेगा । सभी तीन नॉकआउट मैच दिन रात के होंगे ।

आईसीसी ने वनडे विश्व कप से सौ दिन पहले कार्यक्रम का ऐलान करते हुए कहा कि मेजबान भारत अपने अभियान का आगाज आठ अक्टूबर को पांच बार की विश्व कप विजेता आस्ट्रेलिया के खिलाफ चेन्नई में करेगा । गुवाहाटी 12 वेन्यू में से एक है जहां अभ्यास मैच समेत टूर्नामेंट के मैच खेले जायेंगे । पहली बार विश्व कप का पदार्पण पूर्वोत्तर भारत में होगा ।

विश्व कप के मैच हैदराबाद, अहमदाबाद, धर्मशाला, दिल्ली, चेन्नई, लखनऊ, पुणे, बेंगलुरू,मुंबई और कोलकाता में होंगे । गुवाहाटी और तिरूवनंतपुरम के अलावा हैदराबाद में 29 सितंबर से तीन अक्टूबर तक अभ्यास मैच खेले जायेंगे । बारह मेजबान संघों को सोमवार को मुंबई बुलाया गया था जहां मंगलवार की आधिकारिक घोषणा से पहले उनसे विस्तार से जानकारी ली गई ।

ICC World Cup 2023: India to face Pakistan on October 15 at Narendra Modi Stadium in Ahmedabad. pic.twitter.com/7Gb66BOElE — ANI (@ANI) June 27, 2023

वानखेड़े स्टेडियम पर 2011 विश्व कप का फाइनल खेला गया था जहां महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में भारत ने 28 साल बाद खिताब जीता था । वहीं ईडन गार्डंस पर 1987 विश्व कप का फाइनल खेला गया था जिसमें आस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को हराया था । पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ मैच चेन्नई, बेंगलुरू या कोलकाता में कराने की मांग की थी जिसे बीसीसीआई और आईसीसी ने ठुकरा दिया ।

इस विश्व कप में दस टीमें भाग लेंगी जिनमें से आठ आईसीसी क्रिकेट विश्व कप सुपर लीग के जरिये क्वालीफाई कर चुकी हैं और शेष दो जिम्बाब्वे में चल रहे क्वालीफायर टूर्नामेंट के जरिये पहुंचेंगी । क्वालीफायर में पूर्व चैम्पियन श्रीलंका, वेस्टइंडीज के अलावा नीदरलैंड, ओमान, स्कॉटलैंड, यूएई , अमेरिका और मेजबान जिम्बाब्वे भाग ले रहे हैं । विश्व कप में सभी टीमें एक दूसरे से राउंड रॉबिन आधार पर खेलेंगी जिसके बाद सेमीफाइनल और फाइनल होंगे ।

ICC World Cup 2023: England to play New Zealand in opening match on October 5. India to kick-start campaign against Australia on October 8. pic.twitter.com/dWSQwk1pFd — ANI (@ANI) June 27, 2023

