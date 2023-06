ICC ODI World Cup 2023 Schedule: आजम की कप्तानी वाली टीम भारत में 50 ओवरों का विश्व कप खेलेगी!, आईसीसी को उम्मीद, जानें पीसीबी ने क्या कहा

Highlights गुवाहाटी 12 वेन्यू में से एक है, जहां अभ्यास मैच समेत टूर्नामेंट के मैच खेले जायेंगे। पहली बार विश्व कप का पदार्पण पूर्वोत्तर भारत में होगा। हैदराबाद, अहमदाबाद, धर्मशाला, दिल्ली, चेन्नई, लखनऊ, पुणे, बेंगलुरु,मुंबई और कोलकाता में होंगे।

ICC ODI World Cup 2023 Schedule: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने कहा है कि विश्व कप में अपनी भागीदारी की पुष्टि करने से पहले सरकार से मंजूरी लेनी होगी। यह प्रतिक्रिया मंगलवार को मुंबई में विश्व कप के कार्यक्रम की घोषणा के बाद आई है। ऐसा प्रतीत होता है कि विश्व कप कार्यक्रम में पीसीबी के अनुरोधों और चिंताओं पर ध्यान नहीं दिया गया।

कुछ घंटे पहले विश्व कप का पूरा कार्यक्रम जारी होने के बाद पाकिस्तान बोर्ड के प्रवक्ता ने कहा, "पीसीबी को भारत के किसी भी दौरे के लिए मैच स्थलों सहित पाकिस्तान सरकार से मंजूरी की आवश्यकता है।" "हम मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए अपनी सरकार के साथ संपर्क में हैं, और एक बार जब हमें उनसे प्रतिक्रिया मिलती है, तो हम इवेंट अथॉरिटी (आईसीसी) को अपडेट करेंगे।

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वनडे विश्व कप के लिये भारत में अपनी टीम भेजने को लेकर अभी भी आशंकित है लेकिन अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) को यकीन है कि बाबर आजम की कप्तानी वाली टीम भारत में 50 ओवरों का विश्व कप खेलेगी। आईसीसी ने मंगलवार को पांच अक्टूबर से 19 नवंबर तक होने वाले वनडे विश्व कप का कार्यक्रम जारी किया।

इसके साथ ही कुछ टीमों के खिलाफ पाकिस्तान के मैच चेन्नई और बेंगलुरु में कराने का पीसीबी का अनुरोध भी ठुकरा दिया। पीसीबी चेन्नई की टर्निंग पिच पर अफगानिस्तान से और बेंगलुरु में आस्ट्रेलिया से नहीं खेलना चाहता। विश्व कप के कार्यक्रम की घोषणा के बाद पीसीबी ने साफ तौर पर कहा कि उसका खेलना सरकार से मंजूरी मिलने पर निर्भर करता है।

पीसीबी के एक अधिकारी ने कहा ,‘विश्व कप में हमारा खेलना और 15 अक्टूबर को अहमदाबाद में या सेमीफाइनल में पहुंचने पर मुंबई में खेलना सरकार से मंजूरी मिलने पर निर्भर करता है।’ वहीं आईसीसी के एक प्रवक्ता ने कहा ,‘सभी सदस्यों को अपने देश के कानून का पालन करना है और हम उसका सम्मान करते हैं। लेकिन हमें यकीन है कि पाकिस्तानी टीम वनडे विश्व कप खेलने भारत आयेगी।’

India, get ready for an unforgettable moment! Proudly hosting the ICC Men's Cricket World Cup for the fourth time. Let the tournament begin! #CWC2023#CricketWorldCup@ICC@BCCI@cricketworldcuphttps://t.co/CJo0TUtBFL