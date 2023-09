ICC ODI World Cup 2023: इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले पहले मैच में अंपायर की भूमिका निभाएंगे नितिन मेनन और कुमार धर्मसेना, अंपायर और मैच रेफरी की घोषणा, देखें लिस्ट

Highlights पॉल विल्सन टीवी अंपायर और शरफुद्दौला इब्ने शैद चौथे अंपायर की भूमिका निभाएंगे। चार अंपायरों में से तीन - धर्मसेना, मराइस इरास्मस और रॉड टकर इस सूची में शामिल हैं। जेफ क्रो, एंडी पाइक्रॉफ्ट, रिची रिचर्डसन और श्रीनाथ विश्व कप में अपनी सेवाएं देंगे।

ICC ODI World Cup 2023: भारत के नितिन मेनन और श्रीलंका के कुमार धर्मसेना पांच अक्टूबर को इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले वनडे विश्व कप के पहले मैच में मैदानी अंपायर की भूमिका निभाएंगे जबकि एंडी पाइक्रॉफ्ट मैच रेफरी होंगे। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने शुक्रवार को यह घोषणा की।

आईसीसी के अनुसार अहमदाबाद में होने वाले टूर्नामेंट के शुरुआती मैच में पॉल विल्सन टीवी अंपायर और शरफुद्दौला इब्ने शैद चौथे अंपायर की भूमिका निभाएंगे। विश्व कप में कुल 16 अंपायर अपनी सेवाएं देंगे। इनमें आईसीसी के एमिरेट्स एलीट पैनल के सभी 12 अंपायर और आईसीसी इमर्जिंग अंपायर पैनल के चार सदस्य शामिल हैं।

JUST IN: Match officials for #CWC23 announced 👇