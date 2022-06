ICC ODI Rankings: टीम इंडिया को झटका, पाकिस्तान चौथे स्थान पर, जानें टॉप-3 में कौन-कौन....

Highlights वेस्टइंडीज सीरीज से पहले पाकिस्तान की टीम 102 रेटिंग अंक के साथ रैंकिंग में पांचवें स्थान पर थी। भारत ने पिछले कई महीने से कोई एकदिवसीय मैच नहीं खेला है। वेस्टइंडीज के खिलाफ 3-0 की जीत के बाद पाकिस्तान के 106 रेटिंग अंक हो गये।

ICC ODI Rankings: वेस्टइंडीज के खिलाफ तीन मैचों की घरेलू सीरीज में सूपड़ा साफ करने के बाद पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की सोमवार को जारी नवीनतम एकदिवसीय रैंकिंग में भारत को पीछे छोड़कर चौथे स्थान पर पहुंच गया।

न्यूजीलैंड की टीम 125 अंकों के साथ तालिका में शीर्ष पर है जबकि इंग्लैंड एक अंक नीचे 124 पर और ऑस्ट्रेलिया 107 पर तीसरे स्थान पर है। वेस्टइंडीज सीरीज से पहले पाकिस्तान की टीम 102 रेटिंग अंक के साथ रैंकिंग में पांचवें स्थान पर थी। भारत ने हालांकि पिछले कई महीने से कोई एकदिवसीय मैच नहीं खेला है।

Pakistan have left India behind in the @MRFWorldwide ICC Men’s ODI Team Rankings 👀



Details 👇https://t.co/rIvPn6CPhq