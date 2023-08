ICC ODI Rankings: वनडे रैंकिंग में 743 रेटिंग अंक के साथ टॉप-5 में शुभमन गिल, टॉप-20 में टीम इंडिया के दो और खिलाड़ी, देखें लिस्ट

Highlights बल्लेबाज रुतुराज गायकवाड़ 143 पायदान चढकर 87वें स्थान पर हैं। सूर्यकुमार यादव टी20 बल्लेबाजों की रैंकिंग में शीर्ष पर बने हुए हैं। विराट कोहली नौवें और कप्तान रोहित शर्मा 11वें स्थान पर बने हुए हैं।

ICC ODI Rankings: भारतीय बल्लेबाज शुभमन गिल आईसीसी एक दिवसीय क्रिकेट बल्लेबाजों की रैंकिंग में एक पायदान चढकर चौथे स्थान पर पहुंच गए जबकि तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और स्पिनर रवि बिश्नोई की टी20 रैंकिंग में सुधार आया है।

पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच पहले वनडे के बाद आईसीसी द्वारा जारी रैंकिंग में गिल के 743 रेटिंग अंक है और वह भारत के सर्वोच्च रैंकिंग वाले बल्लेबाज हैं। आयरलैंड के खिलाफ सीरीज में भारत की कप्तानी कर रहे बुमराह सात पायदान चढ़कर 84वें स्थान पर पहुंच गए जबकि बिश्नोई 17 पायदान चढ़कर 65वें स्थान पर हैं। बल्लेबाज रुतुराज गायकवाड़ 143 पायदान चढकर 87वें स्थान पर हैं।

सूर्यकुमार यादव टी20 बल्लेबाजों की रैंकिंग में शीर्ष पर बने हुए हैं। वनडे में पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम पहले और इमाम उल हक तीसरे स्थान पर हैं। भारत के विराट कोहली नौवें और कप्तान रोहित शर्मा 11वें स्थान पर बने हुए हैं। टेस्ट में भारतीय स्पिनर आर अश्विन गेंदबाजों में और रविंद्र जडेजा हरफनमौलाओं में शीर्ष पर हैं ।

भारत के युवा बल्लेबाज शुभमन गिल का मानना है कि उनकी और कप्तान रोहित शर्मा की अलग-अलग बल्लेबाजी शैलियों से उनकी सलामी जोड़ी कामयाब रही है। भारतीय टीम एशिया कप और विश्व कप में उतरेगी तो कामयाबी का दारोमदार बहुत हद तक इस जोड़ी पर रहेगा। गिल ओर रोहित ने वनडे में नौ मैचों में साथ खेलकर 685 रन बनाये हैं।

Young gun Shubman Gill outlines why his opening partnership with skipper Rohit Sharma can lead India to glory at #CWC23 🏆



Details 👇https://t.co/migLZgxFl5