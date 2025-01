ICC Men's Test Team of the Year for 2024: आईसीसी टेस्ट टीम में बुमराह, जडेजा और जायसवाल?, कमिंस करेंगे कप्तानी, देखें लिस्ट

Highlights ICC Men's Test Team of the Year for 2024: मेंडिस ने अपने 1049 रन के साथ पांच शतक बनाए। ICC Men's Test Team of the Year for 2024: दूसरे सबसे अधिक रन बनाने वाले विकेटकीपर थे। ICC Men's Test Team of the Year for 2024: ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस टीम की कप्तानी करेंगे।

ICC Men's Test Team of the Year for 2024: ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस 2024 के लिए सितारों से सजी ICC पुरुष टेस्ट टीम की कप्तानी करेंगे। भारत के जसप्रीत बुमराह, रविंद्र जडेजा और यशस्वी जायसवाल को आईसीसी की 2024 की साल की सर्वश्रेष्ठ टेस्ट टीम में जगह मिली है। दुनिया के नंबर 1 टेस्ट गेंदबाज बुमराह और स्टार भारतीय सलामी बल्लेबाज यशस्वी आईसीसी पुरुष टेस्ट टीम ऑफ द ईयर 2024 में जगह बनाने में कामयाब रहे। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने शुक्रवार को वर्ष 2024 की पुरुष टेस्ट टीम की घोषणा की। बुमराह ने 2024 में 13 टेस्ट खेले और 71 विकेट लिए हैं।

ICC Men's Test Team of the Year for 2024: आईसीसी की 2024 की साल की सर्वश्रेष्ठ टीम-

पैट कमिंस (कप्तान) (ऑस्ट्रेलिया)

यशस्वी जायसवाल (भारत)

बेन डकेट (इंग्लैंड)

केन विलियमसन (न्यूजीलैंड)

जो रूट (इंग्लैंड)

हैरी ब्रूक (इंग्लैंड)

कामिंदु मेंडिस (श्रीलंका)

जेमी स्मिथ (विकेटकीपर) (इंग्लैंड)

रविंद्र जडेजा (भारत)

मैट हेनरी (न्यूजीलैंड)

जसप्रीत बुमराह (भारत)।

टीम में इंग्लैंड के चार खिलाड़ियों के अलावा दिग्गज बल्लेबाज केन विलियमसन सहित न्यूजीलैंड के दो खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। इस टीम की कप्तानी पैट कमिंस को सौंपी गई है जो आईसीसी की इस ऑल स्टार टीम में जगह बनाने वाले एकमात्र ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर हैं। किसी भी गेंदबाज द्वारा सबसे ज्यादा थे।

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पांच मैचों की टेस्ट सीरीज में उन्होंने नौ पारियों में 32 बल्लेबाजों को आउट किया। अपनी गेंदबाजी के अलावा बुमराह ने अपनी कप्तानी से भी प्रभावित किया और पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम में खेले गए पांच मैचों की सीरीज के पहले टेस्ट में भारत को ऑस्ट्रेलिया पर 295 रन से जीत दिलाई।

दूसरी ओर, जयसवाल ने रोहित शर्मा की अगुवाई वाली टीम के लिए 15 मैचों में कुल 1478 रन बनाए। घरेलू मैदान पर इंग्लैंड के खिलाफ पांच मैचों की टेस्ट सीरीज में बाएं हाथ के बल्लेबाज ने 712 रन बनाए, और वह बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी में भारत के लिए अग्रणी रन स्कोरर भी बने हैं।

पिछले साल टेस्ट में सिर्फ इंग्लैंड के जो रूट ने ही जयसवाल से ज्यादा रन बनाए थे। इंग्लैंड के पूर्व टेस्ट कप्तान रूट ने पिछले साल 17 मैचों में 1556 रन बनाए और अग्रणी रन स्कोरर रहे और उनके अलावा हैरी ब्रूक (1100 रन) ने आईसीसी टेस्ट टीम ऑफ द ईयर 2024 में जगह बनाई। न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान केन विलियमसन महत्वपूर्ण नंबर तीन स्थान पर आ गए।

उन्होंने साल में लगभग 60 की औसत से चार शतकों के साथ 1013 रन बनाये। वर्ष के दो सबसे प्रभावशाली युवा कामिंडु मेंडिस और जेमी स्मिथ भी शामिल हैं। मेंडिस ने अपने 1049 रन के साथ पांच शतक बनाए, जबकि स्मिथ नौ टेस्ट मैचों में 42.46 के औसत से 637 रन के साथ दूसरे सबसे अधिक रन बनाने वाले विकेटकीपर थे। ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस टीम की कप्तानी करेंगे।