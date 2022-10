यूएई ने इतिहास रचा, विश्व कप में पहली जीत दर्ज की, मोहम्मद वसीम ने किया कमाल, 50 रन और एक विकेट

Highlights यूएई 7 रन से जीत हासिल किया। संयुक्त अरब अमीरात ने पहली जीत का जश्न मनाया। यूएई की जीत से नीदरलैंड को फायदा हुआ।

ICC Men’s T20 World Cup 2022: नामीबिया को हराकर संयुक्त अरब अमीरात ( यूएई) ने टी 20 विश्व कप में अपनी पहली जीत का जश्न मनाया। यूएई 7 रन से जीत हासिल किया। मोहम्मद वसीम को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। वसीम ने 50 रन के साथ एक विकेट भी झटके।

50 off 41 with the bat 🏏

1/16 with the ball ☝️



For his brilliant display in #NAMvUAE, Muhammad Waseem is the @aramco Player of the Match 👏 #T20WorldCuppic.twitter.com/pTnmwMGXX9 — ICC (@ICC) October 20, 2022

मोहम्मद वसीम के ऑलराउंड प्रदर्शन से यूएई में गुरुवार को यहां ग्रुप ए के आखिरी मैच में नामीबिया को सात रन से हराकर टी-20 विश्व कप में अपनी पहली जीत दर्ज की। यूएई की जीत से नीदरलैंड को फायदा हुआ और वह श्रीलंका के साथ ग्रुप-ए से सुपर 12 में जगह बनाने में सफल रहा।

Sri Lanka and Netherlands have some massive fixtures lined up in the Super 12 after sealing their qualification 👊🏻



Check out the updated fixtures in the Super 12 👉🏻 https://t.co/VlX3uCYXxn#T20WorldCuppic.twitter.com/iUw44ur5Rp — ICC (@ICC) October 20, 2022

नामीबिया मैच से पहले सुपर 12 में जगह बनाने का प्रबल दावेदार था लेकिन अब उसे बाहर का रास्ता देखना पड़ा। यूएई पहले ही सुपर 12 की दौड़ से बाहर हो चुका था। यूएई ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए वसीम के 41 गेंदों पर बनाए गए 50 रन और कप्तान सीपी रिजवान की नाबाद 43 रन की पारी से तीन विकेट पर 148 रन बनाए।

🔸 Sri Lanka join England, Australia, New Zealand and Afghanistan in Group 1

🔸 Netherlands move to Group 2 which now has India, Pakistan, South Africa and Bangladesh



Updated Super 12 groups 👉🏻 https://t.co/xvpQaIitkQ#T20WorldCuppic.twitter.com/wLszhhjNbw — ICC (@ICC) October 20, 2022

नामीबिया इसके जवाब में आठ विकेट पर 141 रन ही बना पाया। नामीबिया 10 ओवर के अंदर अपनी आधी टीम गंवा दी थी लेकिन डेविड वीज ने आखिर तक उसकी उम्मीद बनाए रखी। उन्होंने 36 गेंदों पर 55 रन बनाए जिसमें तीन चौके और इतने ही छक्के शामिल हैं। वसीम ने हालांकि आखिरी ओवर में वीज को आउट करके यूएई को यादगार जीत दिलाई। वीज ने रूबेन टर्म्पेलमैन (25) के साथ आठवें विकेट के लिए 70 रन की साझेदारी की।