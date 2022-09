ICC Men’s T20 World Cup 2022: आईसीसी T20 विश्व कप 16 अक्टूबर से, 16 टीम और ग्रुप दो, जानिए भारत और पाकिस्तान में टक्कर कब, देखें शेयडूल

Highlights पहले दौर में खेलने वाली प्रत्येक टीम को दो अभ्यास मैच खेलने को मिलेंगे। वर्ष 2009 का चैंपियन पाकिस्तान और 2010 का चैंपियन इंग्लैंड 18 अक्टूबर को आमने सामने होंगे। 2014 का चैंपियन श्रीलंका अपने दो अभ्यास मैच मेलबर्न क्रिकेट मैदान पर 10 और 13 अक्टूबर को खेलेगा।

ICC Men’s T20 World Cup 2022: आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2022 ऑस्ट्रेलिया में 16 अक्टूबर से शुरू होने वाला है। ऑस्ट्रेलिया में खेले जाने वाले पुरुष टी20 विश्व कप का आठवां संस्करण होगा। पिछला संस्करण भारत में होने वाला था, लेकिन कोविड के कारण संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया गया।

ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल में न्यूजीलैंड को सात विकेट से हराकर अपना पहला टी 20 विश्व कप खिताब जीता था। ऑस्ट्रेलियाई टीम भारत, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड सहित अन्य के खिलाफ अपने ही घर में अपने खिताब की रक्षा करेगी। भारत ने 2007 में इस ट्रॉफी पर कब्जा किया था।

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा ICC T20 विश्व कप 2022 के कार्यक्रम की घोषणा पहले ही कर दी गई है। 16 अक्टूबर से शुरू होगा। ऑस्ट्रेलिया, भारत, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, वेस्टइंडीज, अफगानिस्तान, दक्षिण अफ्रीका और इंग्लैंड सुपर 12 में क्वालीफायर हैं। यूएई, नीदरलैंड, नामीबिया, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज,आयरलैंड, स्कॉटलैंड और जिम्बाब्वे सुपर 12 में जगह बनाने के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे।

ICYMI, the dates and venues for the warm-up matches ahead of the ICC Men's @T20WorldCup have been announced.



All fixtures ⬇️https://t.co/5uTzZN58nx