आईसीसी टी20 विश्व कप 2022ः पूर्व विश्व चैंपियन ने खाता खोला, 79 रन से जीत दर्ज कर दो अंक हासिल, सुपर 12 की दौड़ से बाहर यूएई

Highlights दुष्मंथा चमीरा ने तीन विकेट लिए। वी हसरंगा ने तीन विकेट झटके। पथुम निसानका ने 60 गेंद में 74 रन की पारी खेली, जिसमें 6 चौके और 2 छक्के शामिल हैं।

ICC Men’s T20 World Cup 2022: आखिकार पूर्व टी20 चैंपियन श्रीलंका ने खाता खोल लिया। श्रीलंका ने संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) को 79 रन से हराकर दो महत्वपूर्ण अंक हासिल किया। श्रीलंका अंक तालिका में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है।

टूर्नामेंट के पहले मैच में नामीबिया के हाथों मिली हार के बाद श्रीलंका के लिए एक जीत बहुत ही जरूरत थी। श्रीलंका को अंतिम मैच में जीत दर्ज करनी होगी। श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट पर 152 रन बनाए। यूएई की टीम 73 रन पर आउट हो गई।

यूएई सुपर 12 की दौड़ से बाहर हो गया है। शीर्ष दो टीमें अगले चरण के लिए क्वालीफाई करेगी। पथुम निसानका ने 60 गेंद में 74 रन की पारी खेली, जिसमें 6 चौके और 2 छक्के शामिल हैं। निसानका को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। दुष्मंथा चमीरा ने तीन विकेट लिए।

श्रीलंका ने नामीबिया से टी20 विश्व कप के शुरुआती चरण में मिली चौकाने वाली हार से उबर कर मंगलवार को यहां टी20 विश्व कप के शुरुआती चरण के अपने दूसरे मुकाबले में यूएई को 79 रन से शिकस्त दी। सलामी बल्लेबाज पथुम निसंका की 60 गेंद में 74 रन की आक्रामक पारी के दम पर श्रीलंका ने आठ विकेट पर 152 रन बनाने के बाद यूएई की पारी को 17.1 ओवर में 73 रन पर समेट दिया।

निसंका ने अपनी पारी में छह चौके और दो छक्के जड़े। निसंका के अलावा धनंजय डिसिल्वा (33) और कुशल मेंडिस (18) ही दहाई के आंकड़े में रन बना सके। पहले बल्लेबाजी का न्योता मिलने के बाद श्रीलंका की टीम एक समय दो विकेट पर 92 बनाकर अच्छी स्थिति में थी लेकिन लेग स्पिनर कार्तिक मयप्पन (19 रन पर तीन विकेट) ने मैच के 15वें ओवर में हैट्रिक लेकर टीम के स्कोर को पांच विकेट पर 117 रन कर दिया। उन्होंने भानुका राजपक्षे (पांच), चरित असलंका (शून्य) और कप्तान दासुन शनाका(शून्य) का विकेट चटकाकर हैट्रिक पूरा की।

एक छोर से विकेटों के पतन के बीच निसंका ने श्रीलंका स्कोरबोर्ड को चलायमान रखा और टीम ने 150 रन के आंकड़े को पार किया। श्रीलंका के तेज गेंदबाज दुशमंता चमीरा (15 रन पर तीन विकेट) ने शुरुआती ओवरों में मोहम्मद वसीम, आर्यन लकड़ा और कप्तान चुंदंगापॉयल रिजवानी को पवेलियन की राह दिखायी। जिसके बाद टीम दबाव में आ गयी और लगातार अंतराल पर विकेट गंवाते रही।

यूएई की पूरी टीम 17.1 ओवर में 73 रन बनाकर आउट हो गयी। आयान अफजल खान टीम के शीर्ष स्कोरर रहे। उन्होंने 19 रन बनाये। चमीरा के अलावा लेग स्पिनर वानिंदु हसरंगा ने आठ रन पर तीन विकेट और महेश थीक्षाना ने 15 रन पर दो विकेट लिये। श्रीलंका की टीम अगले मैच में गुरुवार को नीदरलैंड का सामना करेगी। टीम को मुख्य चरण में क्वालीफाई करने के लिए यह मुकाबला जीतना होगा।