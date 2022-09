ICC Men’s T20 World Cup 2022: T20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान, बुमराह की वापसी, यहां देखें किस खिलाड़ी को जगह, 23 अक्टूबर को पाक से टक्कर

Highlights भारत ने आगामी ICC पुरुष T20 विश्व कप 2022 के लिए अपनी 15 सदस्यीय टीम की घोषणा की है। तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने चोट से वापसी की। एशिया कप के दौरान चोटिल हो गए थे।

ICC Men’s T20 World Cup 2022: भारत ने आगामी आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2022 के लिए अपनी 15 सदस्यीय टीम की घोषणा की है, जिसमें तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने चोट से वापसी की। टीम को ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा की कमी खलेगी। एशिया कप के दौरान चोटिल हो गए थे। 23 अक्टूबर को पाकिस्तान से टक्कर है।

अखिल भारतीय वरिष्ठ चयन समिति की सोमवार को बैठक हुई, जिसमें ऑस्ट्रेलिया में होने वाले आगामी आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप और घर में ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी20 श्रृंखला के लिए भारतीय टीम का चयन किया गया।

