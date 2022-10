आईसीसी टी20 विश्व कप 2022ः मैच से पहले ऑस्ट्रेलिया टीम को झटका, चोटिल विकेटकीपर बल्लेबाज बाहर, इस खिलाड़ी को किया शामिल

Highlights न्यू साउथ वेल्स क्लब में गोल्फ खेलते हुए एक दुर्घटना में हाथ में चोट लग गयी थी। ऑस्ट्रेलिया की 15 सदस्यीय टीम में कैमरन ग्रीन ने जगह बनाई है। आईसीसी ने इसकी घोषणा की।

ICC Men’s T20 World Cup 2022: आईसीसी टी20 विश्व कप शुरू होने से पहले ऑस्ट्रेलिया टीम को झटका लगा है। चोटिल विकेटकीपर बल्लेबाज जोश इंगलिस टीम से बाहर हो गए हैं। उनकी जगह आक्रामक हरफनमौला कैमरन ग्रीन को शामिल किया गया है।

Australia wicketkeeper-batter Josh Inglis suffered a cut when a golf club snapped in his hand 👇



He is ruled out of the #T20WorldCup