ICC Men’s T20 World Cup 2022: अफगानिस्तान ने आईसीसी टी20 विश्व कप के लिए टीम का ऐलान किया, इस खिलाड़ी को बनाया गया कप्तान, देखें टीम लिस्ट

ICC Men’s T20 World Cup 2022: अफगानिस्तान ने 16 अक्टूबर से ऑस्ट्रेलिया में शुरू होने वाले आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2022 के लिए अपनी 15 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया। अफगानिस्तान ने एशिया कप में श्रीलंका और बांग्लादेश को हराकर उलटफेर किया था।

हाल ही में संपन्न एशिया कप 2022 में अफगानिस्तान का नेतृत्व करने वाले मोहम्मद नबी ने फिर से कप्तानी संभाली। समीउल्लाह शिनवारी, हशमतुल्ला शाहिदी, अफसर ज़ज़ई, करीम जनत और नूर अहमद, ये सभी एशिया कप टीम का हिस्सा थे, टी20 से बाहर हो गए हैं।

Afghanistan have announced their squad for the 2022 ICC Men's #T20WorldCup ⬇️