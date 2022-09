ICC Men's ODI team rankings: न्यूजीलैंड को बड़ा झटका, वनडे रैंकिंग में नीचे, इंग्लैंड टीम नंबर एक, जानें भारत, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका का हाल

Highlights इंग्लैंड 119 की रेटिंग के साथ आईसीसी एकदिवसीय टीम रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंच गया है। न्यूजीलैंड 117 के साथ दूसरे स्थान पर खिसक गया है। कीवी टीम अंतिम वनडे जीतती है तो रैंकिंग में टक्कर देखने को मिलेगा।

ICC Men's ODI team rankings: ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को 113 रन से हराकर सीरीज पर 2-0 से कब्जा कर लिया। न्यूजीलैंड की टीम 82 रन पर सिमट गई और इसके साथ ही एकदिवसीय टीम रैंकिंग में भी झटका लगा है। नंबर स्थान से पीछे चले गए।

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में लगातार दूसरी हार के कारण न्यूजीलैंड एमआरएफ टायर्स आईसीसी पुरुष एकदिवसीय टीम रैंकिंग में दूसरे स्थान पर आ गया है। इंग्लैंड 119 की रेटिंग के साथ आईसीसी एकदिवसीय टीम रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंच गया है, जबकि न्यूजीलैंड 117 के साथ दूसरे स्थान पर खिसक गया है।

