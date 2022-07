ICC men’s ODI rankings: वेस्टइंडीज को 3-0 से हराया, रैंकिंग में पाकिस्तान से आगे टीम इंडिया, जानें पहले और दूसरे स्थान पर कौन

Highlights वेस्टइंडीज के खिलाफ क्लीन स्वीप किया। चौथे स्थान पर काबिज पाकिस्तान (106 अंक) से चार रेटिंग अंक आगे हो गया है। भारत ने इस साल के शुरू में दक्षिण अफ्रीका को उसकी धरती पर हराया था।

ICC men’s ODI rankings: भारत ने वेस्टइंडीज को उसी की धरती पर तीन मैचों की सीरीज में 3-0 से हराने के बाद पुरुषों की एकदिवसीय टीम रैकिंग में अपना तीसरा स्थान बरकरार रखा है।

कई शीर्ष खिलाड़ियों की अनुपस्थिति में शिखर धवन की अगुवाई वाली भारतीय टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन करके वेस्टइंडीज के खिलाफ क्लीन स्वीप किया। भारत ने तीसरे वनडे में 119 रन से बड़ी जीत दर्ज की थी। यह विजय भारत की वनडे सीरीज में लगातार तीसरी जीत है जिससे उसके रेटिंग अंकों की संख्या 110 पर पहुंच गई है।

India continue their charge towards the #1 spot 📈https://t.co/IStUIfLJXC — ICC (@ICC) July 28, 2022

वह अब चौथे स्थान पर काबिज पाकिस्तान (106 अंक) से चार रेटिंग अंक आगे हो गया है। भारत ने इस साल के शुरू में दक्षिण अफ्रीका को उसकी धरती पर हराया था। इस तरह से भारतीय टीम ने पिछले नौ वनडे मैच में से आठ में जीत दर्ज की है। न्यूजीलैंड वनडे रैंकिंग में शीर्ष पर बना हुआ है। उसके 128 रेटिंग अंक है जबकि इंग्लैंड 119 अंक लेकर दूसरे स्थान पर है।

🌟 Star of the show: Shubman Gill

📉 West Indies' poor ODI form continues

🇮🇳 India showcase good squad depth



Key talking points from the third #WIvIND ODI ⬇️https://t.co/O27jg9R9iX — ICC (@ICC) July 28, 2022

पाकिस्तान चौथे स्थान पर बना हुआ है। बाबर आजम की अगुवाई वाली टीम अभी श्रीलंका में दो टेस्ट मैचों की सीरीज खेल रही है। पाकिस्तान इसके बाद नीदरलैंड के खिलाफ वनडे श्रृंखला खेलेगा जिससे उसके पास कुछ रेटिंग अंक हासिल करने का मौका रहेगा। भारत भी अगस्त में जिंबाब्वे के खिलाफ तीन एकदिवसीय मैचों की सीरीज खेलेगा।

युवा टीम ने जज्बा दिखाया, चुनौती को अवसरों में बदला : धवन

शिखर धवन ने कहा कि एक कप्तान जिस तरह का संपूर्ण प्रदर्शन चाहता है भारतीय खिलाड़ियों ने वेस्टइंडीज के खिलाफ एकदिवसीय सीरीज में उसी तरह का प्रदर्शन किया और युवा खिलाड़ियों ने अपना जज्बा दिखाकर चुनौती को अवसरों में बदला। भारत ने तीन मैचों की एकदिवसीय सीरीज में 3-0 से जीत दर्ज करके क्लीन स्वीप किया।

धवन पहले ऐसे कप्तान बन गए हैं जिनकी अगुवाई में भारत ने वेस्टइंडीज का उसी की धरती पर सूपड़ा साफ किया। भारत ने तीसरे वनडे में शुभमन गिल के नाबाद 98 रन की मदद से 119 रन की बड़ी जीत दर्ज की। धवन ने मैच के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘‘ हमने पूरी श्रृंखला में जिस तरह से प्रदर्शन किया उससे मुझे टीम पर गर्व है।

Moments to savour for the team & moments to savour for the fans at the Queen's Park Oval, Trinidad. ☺️ 👏



Here's #TeamIndia Captain @SDhawan25 doing his bit for the fans 🎥 🔽 - by @28anand#WIvINDpic.twitter.com/gZRwB96OnV — BCCI (@BCCI) July 28, 2022

प्रत्येक मैच में हमने अपना जज्बा दिखाया और चुनौतियों को अवसरों में बदला। जिस तरह से प्रत्येक खिलाड़ी ने अपना योगदान दिया उससे मैं बहुत खुश हूं।’ उन्होंने कहा, ‘‘एक कप्तान के तौर पर मैं जिस तरह का संपूर्ण प्रदर्शन चाहता था खिलाड़ियों ने वैसा ही खेल दिखाया।’’ भारतीय बल्लेबाजों ने वेस्टइंडीज के खिलाफ बेहतरीन प्रदर्शन किया।

गिल, धवन, श्रेयस अय्यर, संजू सैमसन और अक्षर पटेल ने बेहतरीन पारियां खेली। धवन ने कहा, ‘‘जिस तरह से मैंने अपने शॉट खेले उसे देखते हुए मैं अपनी बल्लेबाजी से बहुत खुश हूं। इतने अनुभव के बाद मैं जानता हूं कि किस तरह से शांत चित्त होकर खेलना चाहिए। मुझे तब अच्छा लगता है जब मैं शांत चित्त होकर दबाव को झेलता हूं।’’ धवन ने श्रृंखला में गिल (205) रन के बाद सर्वाधिक 168 रन बनाए। उन्होंने कहा, ‘‘ टीम के लिहाज से हमारे लिए सब कुछ सकारात्मक रहा। बल्लेबाजी में प्रत्येक ने योगदान दिया।

From The #TeamIndia Dressing Room!



Head Coach Rahul Dravid & Captain @SDhawan25 applaud 👏 👏 the team post the 3-0 win in the #WIvIND ODI series. 🗣 🗣



Here's a Dressing Room POV 📽 - By @28anand



P.S. Watch out for the end - expect something fun when Shikhar D is around 😉😁 pic.twitter.com/x2j2Qm4XxZ — BCCI (@BCCI) July 28, 2022

गिल, श्रेयस अय्यर, संजू, अक्षर सभी ने अच्छी बल्लेबाजी की। बल्लेबाजी इकाई के लिए यह बहुत अच्छा संकेत है। सभी युवा हैं और उन्होंने प्रत्येक मैच में अपनी जिम्मेदारी को अच्छी तरह से निभाया।’’ धवन ने कहा, ‘‘ गेंदबाजी में मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, शार्दुल ठाकुर और यूज़वेंद्र चहल अनुभवी गेंदबाज हैं।

अक्षर ने भी अच्छी गेंदबाजी की। यहां तक कि दीपक हुड्डा ने भी अच्छी गेंदबाजी की। गेंदबाजी इकाई ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। जब खेल के दोनों विभागों में आपके खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो यह देखकर अच्छा लगता है।’’ धवन ने विशेष रूप से 22 वर्षीय गिल की तारीफ की और उनके बल्लेबाजी कौशल की रोहित शर्मा के साथ तुलना की।

उन्होंने कहा, ‘‘ उनकी (गिल) तकनीक बहुत अच्छी है और वह एक शानदार बल्लेबाज है। मुझे लगता है कि उसमें कुछ हद तक रोहित की झलक दिखती है। वह जिस तरह से बल्लेबाजी करता है उसे देखकर लगता है कि उसके पास काफी समय है। यह देखकर अच्छा लगा कि आज उसने 98 रन की पारी खेली। वह जानता है कि अर्धशतक को कैसे बड़े स्कोर में बदला जाता है।’’

कप्तान ने सिराज और ऑलराउंडर दीपक हुड्डा की भी उनकी गेंदबाजी के लिए प्रशंसा की। धवन ने कहा, ‘‘ सिराज बेहतरीन गेंदबाज है। उसका आत्मविश्वास काफी बढ़ा है। वह जानता है कि उसे क्या करना है। वह खुद को प्रेरित करता है जिससे एक कप्तान के रूप में आपका काम आसान हो जाता है। जब खिलाड़ी अपनी जिम्मेदारी समझते हैं तो कप्तान के लिए काम आसान हो जाता है।’’

𝗧𝗵𝗮𝘁 𝗪𝗶𝗻𝗻𝗶𝗻𝗴 𝗙𝗲𝗲𝗹𝗶𝗻𝗴! 🏆



Congratulations #TeamIndia on winning the #WIvIND ODI series! 👏 👏



Over to T20Is now! 👍 👍 pic.twitter.com/kpMx015pG1 — BCCI (@BCCI) July 27, 2022

धवन ने कहा, ‘‘ मैं श्रृंखला से पहले जानता था कि दीपक एक ऑलराउंडर की भूमिका निभा सकता है और जिस तरह से उसने पहले मैच में प्रदर्शन किया उससे एक गेंदबाज के रूप में उसका आत्मविश्वास बढ़ा। वह केवल बाएं हाथ के बल्लेबाजों को ही नहीं दाहिने हाथ के बल्लेबाजों के लिए भी अच्छी गेंदबाजी करता है।’’