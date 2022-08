ICC Men's ODI Rankings: आईसीसी वनडे टीम रैंकिंग में न्यूजीलैंड 124 अंक के साथ शीर्ष पर, जानें टीम इंडिया और पाकिस्तान का हाल

Highlights भारत को अब छह अक्टूबर से दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज खेलनी है। पाकिस्तान इस साल के आखिर में आस्ट्रेलिया में होने वाले टी20 विश्व कप के बाद एक ही वनडे खेलेगा। न्यूजीलैंड टीम अगले महीने आस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज खेलेगी।

ICC Men's ODI Rankings: भारत और पाकिस्तान आईसीसी ओडीआई टीम रैंकिंग में मजबूत हुए है। टीम इंडिया एकदिवसीय रैंकिंग में 111 अंक के साथ तीसरे स्थान पर है और पाकिस्तान चौथे स्थान पर पहुंच गया है और उसके 107 रेटिंग अंक है।

जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज 3-0 से जीतने वाली भारतीय क्रिकेट टीम आईसीसी की ताजा एक दिवसीय टीम रैंकिंग में तीसरे स्थान पर बनी हुई है। भारत के 111 रेटिंग अंक हो गए हैं। पाकिस्तान ने भी नीदरलैंड को 3 . 0 स हराया और 107 रेटिंग अंक लेकर वह चौथे स्थान पर है।

न्यूजीलैंड 124 अंक के साथ शीर्ष पर है जिसने वेस्टइंडीज को 2-1 से हराया। इंग्लैंड 119 रेटिंग अंक के साथ दूसरे स्थान पर है। भारत को अब छह अक्टूबर से दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज खेलनी है। दूसरी ओर पाकिस्तान इस साल के आखिर में आस्ट्रेलिया में होने वाले टी20 विश्व कप के बाद एक ही वनडे खेलेगा।

