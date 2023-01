ICC Rankings: वनडे में विराट कोहली पहुंचे चौथे स्थान पर, जानिए किस स्थान पर मौजूद हैं रोहित शर्मा

Highlights कोहली को वनडे रैंकिंग में दो स्थान का फायदा विराट नंबर चार पर पहुंचे रोहित शर्मा दसवें नंबर पर मौजूद

नई दिल्ली: शानदार फार्म में चल रहे विराट कोहली को वनडे क्रिकेट में धमाकेदार प्रदर्शन का फायदा आईसीसी की ताजा वनडे रैंकिंग में हुआ है। विराट कोहली अब दो स्थानों की छलांग लगाकर एकदिवसीय क्रिकेट में बल्लेबाजों की रैंकिंग में चौथे नंबर पर पहुंच गए हैं। वनडे में रोहित शर्मा दूसरे भारतीय खिलाड़ी हैं जो इस लिस्ट में शामिल हैं। रोहित फिलहाल दसवें नंबर पर मौजूद हैं।

पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम की बादशाहत वनडे में बरकरार है। बाबर नंबर एक पर काबिज हैं। दूसरे स्थान पर मौजूद रासी वन डर डुसेन और तीसरे स्थान पर क्विंटन डिकॉक मौजूद हैं। पूर्व भारतीय कप्तान विराट कोहली और बाबर आजम की अक्सर तुलना की जाकी है। अगर एकदिवसीय में रेटिंग प्वाईंट्स की बात की जाए तो बाबर आजम के पास 887 रेटिंग प्वाइंट और विराट कोहली के पास 750 रेटिंग प्वाइंट हैं।

👑 Virat Kohli rewarded for great form

🇳🇿 Kane Williamson moves up three spots

📈 Mohammed Siraj takes a giant leap into the top 10



Latest changes in the @MRFWorldwide ICC Men's Player Rankings ⬇️https://t.co/Kv8kBeQ9wK