ICC Men's Cricket World Cup 2023: टिकटों की भारी मांग, चार लाख टिकट जारी करेगा बीसीसीआई, यहां से खरीदे ऑनलाइन टिकट

Highlights भारतीय समयानुसार रात आठ बजे से सभी मैचों के टिकटों की बिक्री शुरू होगी। समय आने पर प्रशंसकों को टिकटों की बिक्री के अगले चरण की जानकारी दी जाएगी। बहुप्रतीक्षित टूर्नामेंट के लगभग चार लाख टिकट जारी करेगा।

ICC Men's Cricket World Cup 2023: विश्व कप मुकाबलों के टिकटों की भारी मांग को देखते हुए भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) बहुप्रतीक्षित टूर्नामेंट के लगभग चार लाख टिकट जारी करेगा।

बीसीसीआई द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में हालांकि यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि इन चार लाख टिकटों में भारत के मैचों के कितने प्रतिशत टिकट होंगे। अधिक से अधिक प्रशंसकों तक टिकटों की पहुंच बनाने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है। विज्ञप्ति में कहा गया, ‘‘दुनिया भर के क्रिकेट प्रेमी अब साल की सबसे बड़ी क्रिकेट प्रतियोगिता के लिए अपनी जगह पक्की कर सकते हैं।’’

इसके अनुसार, ‘‘आठ सितंबर 2023 को भारतीय समयानुसार रात आठ बजे से सभी मैचों के टिकटों की बिक्री शुरू होगी। प्रशंसक आधिकारिक वेबसाइट एचटीटीपीएस://टिकट्स.क्रिकेटवर्ल्डकप.कॉम पर जाकर टिकट खरीद सकते हैं। समय आने पर प्रशंसकों को टिकटों की बिक्री के अगले चरण की जानकारी दी जाएगी।’’