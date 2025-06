ICC Hall of Fame: 11वें भारतीय खिलाड़ी?, आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में धोनी, देखिए लिस्ट

Highlights ICC Hall of Fame: आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल करके सम्मानित किया गया है। ICC Hall of Fame: यह कुछ ऐसा है जिसे मैं हमेशा संजो कर रखूंगा। ICC Hall of Fame: पीढ़ियों के क्रिकेटरों के योगदान को मान्यता देता है।

ICC Hall of Fame: पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। धोनी आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 11वें भारतीय खिलाड़ी बने। वह उन सात व्यक्तियों (पांच पुरुष और दो महिला) में से एक थे जिन्हें पिछले कुछ वर्षों में शामिल किए गए 115 खिलाड़ियों की सूची में शामिल किया गया है। मैथ्यू हेडन, डैनियल विटोरी, हाशिम अमला, ग्रीम स्मिथ, सना मीर और सारा टेलर हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले अन्य खिलाड़ी हैं। सम्मानित किए जाने वाले 11वें भारतीय खिलाड़ी (नौवें पुरुष खिलाड़ी) भी हैं। धोनी ने कहा कि आईसीसी हॉल ऑफ फेम में नामित होना सम्मान की बात है। क्रिकेटरों के योगदान को मान्यता देता है। ऐसे महान खिलाड़ियों के साथ अपना नाम याद किया जाना एक अद्भुत एहसास है। यह कुछ ऐसा है जिसे मैं हमेशा संजो कर रखूंगा।

2004 में भारत के लिए पदार्पण करने के बाद धोनी ने 2007 में पहले ICC T20 विश्व कप के लिए भारतीय टीम की कप्तानी संभाली और टीम को ट्रॉफी दिलाई। उन्होंने 2011 में 50 ओवर का विश्व कप और 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी भी जीती। उन्होंने 350 वनडे मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 50.57 की औसत से 10,773 रन बनाए हैं।

उन्होंने इस दौरान 10 शतक और 73 अर्धशतक भी बनाए हैं। उन्होंने 90 टेस्ट मैच खेले और इस प्रारूप में अपने करियर का अंत 38 से कुछ ज़्यादा की औसत से 4876 रन, छह शतक और विकेटकीपर के तौर पर 300 से कुछ कम शिकार के साथ किया। इस अवसर पर बोलते हुए भारत के पूर्व खिलाड़ी और कोच रवि शास्त्री ने कहा कि धोनी का स्वभाव उनके करियर में सबसे अलग है।

पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को सोमवार को ऑस्ट्रेलिया के महान खिलाड़ी मैथ्यू हेडन और दक्षिण अफ्रीका के दिग्गज हाशिम अमला के साथ वर्ष 2025 के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। आईसीसी अपने हॉल ऑफ फेम 2025 में सात क्रिकेटरों को शामिल करेगी जिसमें पांच पुरुष और दो महिला खिलाड़ी हैं।

आईसीसी ने बयान में कहा, ‘‘दबाव में अपने शांत स्वभाव और बेजोड़ रणनीतिक कौशल के लिए मशहूर, साथ ही छोटे प्रारूपों में एक अग्रणी खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी की खेल के सबसे महान फिनिशर, नेतृत्वकर्ता और विकेटकीपर के रूप में विरासत को आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल करके सम्मानित किया गया है।’’

बयान के अनुसार, ‘‘भारत के लिए 17,266 अंतरराष्ट्रीय रन, 829 शिकार और विभिन्न प्रारूपों में 538 मैच के साथ धोनी के आंकड़े ना केवल उत्कृष्टता बल्कि असाधारण स्थिरता, फिटनेस और लंबे करियर को दर्शाते हैं।’’ भारत को 2007 में टी20 विश्व कप, 2011 में एकदिवसीय विश्व कप और 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी जिताने में अहम भूमिका निभाने वाले धोनी ने आईसीसी द्वारा साझा किए गए बयान में कहा, ‘‘आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होना सम्मान की बात है जो दुनिया भर के विभिन्न पीढ़ियों के क्रिकेटरों के योगदान को मान्यता देता है।’’ उन्होंने कहा, ‘ऐसे सर्वकालिक महान खिलाड़ियों के साथ आपका नाम याद किया जाना एक अद्भुत एहसास है। यह कुछ ऐसा है जिसे मैं हमेशा संजो कर रखूंगा।’

