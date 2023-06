ICC Cricket World Cup Qualifiers 2023: वेस्टइंडीज, जिम्बाब्वे और श्रीलंका ने मारी बाजी, वनडे विश्व कप 2023 क्वालीफायर से पहले अपने दोनों अभ्यास मैच जीते

Highlights वेस्टइंडीज ने रोवमैन पॉवेल के शतक की मदद से संयुक्त अरब अमीरात को 114 रन से हराया। पॉवेल ने कीमो पॉल के साथ आठवें विकेट के लिये 139 रन जोड़े। पॉवेल 55 गेंद में 105 रन बनाकर आउट हुए और निकोलस पूरन ने भी 74 रन बनाये।

ICC Cricket World Cup Qualifiers 2023: वेस्टइंडीज, जिम्बाब्वे और श्रीलंका ने आईसीसी पुरुष क्रिकेट वनडे विश्व कप 2023 क्वालीफायर से पहले अपने दोनों अभ्यास मैच जीत लिये हैं। नीदरलैंड ने भी पिछले मैच में आयरलैंड को हराया जबकि नेपाल ने ओमान पर जीत दर्ज की।

वेस्टइंडीज ने रोवमैन पॉवेल के शतक की मदद से संयुक्त अरब अमीरात को 114 रन से हराया। एक समय पर वेस्टइंडीज के सात विकेट 198 रन पर गिर गए थे। इसके बाद पॉवेल ने कीमो पॉल के साथ आठवें विकेट के लिये 139 रन जोड़े। पॉवेल 55 गेंद में 105 रन बनाकर आउट हुए और निकोलस पूरन ने भी 74 रन बनाये।

वेस्टइंडीज ने नौ विकेट पर 374 रन का स्कोर खड़ा किया। यूएई के लिये बासिल हमीद ने नाबाद 122 रन बनाये लेकिन टीम को जीत नहीं दिला सके। वेस्टइंडीज के लिये यानिक कारिया ने 58 रन देकर चार विकेट लिये। जिम्बाब्वे ने दूसरे मैच में टॉस जीतकर स्कॉटलैंड को बल्लेबाजी के लिये भेजा। ब्रेंडन मैकमुलेन अर्धशतक से एक रन से चूक गए और उनकी टीम 163 रन पर आउट हो गई।

जवाब में जिम्बाब्वे ने 25 ओवर में छह विकेट बाकी रहते लक्ष्य हासिल कर लिया। श्रीलंका ने बुलावायो में अमेरिका को 198 रन से हराया। दिमुथ करुणारत्ने ने 100 गेंद में 111 रन बनाये जबकि कुसाल मेंडिस ने 91 गेंद में 105 रन की पारी खेली । श्रीलंका ने पांच विकेट पर 392 रन बनाये। जवाब में अमेरिका की टीम 198 रन पीछे रह गई।