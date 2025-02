ICC Champions Trophy 2025: इंग्लैंड खेमे में राहत की सांस?, चैम्पियंस ट्रॉफी से पहले फिट घोषित सलामी बल्लेबाज, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान बॉलर को तोड़ेगा

Highlights इंग्लैंड को भारत ने तीन मैचों की वनडे सीरीज में 3 . 0 से हराया था। टी20 सीरीज में उसे 1 . 4 से पराजय झेलनी पड़ी। चैम्पियंस ट्रॉफी में इंग्लैंड को पहला मैच 22 फरवरी को खेलना है।

ICC Champions Trophy 2025: इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाज बेन डकेट 19 फरवरी से शुरू हो रही चैम्पियंस ट्रॉफी से पहले फिट घोषित हो गए हैं। डकेट को भारत के खिलाफ अहमदाबाद में बुधवार को आखिरी वनडे के दौरान फील्डिंग करते हुए ग्रोइन में चोट लगी थी। उनका स्कैन कराया गया, जिससे पता चला कि चोट गंभीर नहीं है। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने एक बयान में कहा ,‘बायें ग्रोइन की चोट के स्कैन से पुष्टि हो गई है कि इंग्लैंड के बल्लेबाज बेन डकेट फिट हैं और आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफी के लिये उपलब्ध हैं।’

