Champions Trophy 2025: UAE में होगी भारत और पाकिस्तान की भिड़ंत, चैंपियंस ट्रॉफी की तारीखों का ऐलान

Champions Trophy 2025:आईसीसीचैंपियंस ट्रॉफी 2025 के मैचों की तारीखे सामने आ गई है। भारत आगामी ICC चैंपियंस ट्रॉफी में अपने मैच UAE में खेलेगा। यह निर्णय PCB के अध्यक्ष मोहसिन नकवी द्वारा पाकिस्तान में UAE के वरिष्ठ मंत्री और अमीरात क्रिकेट बोर्ड के प्रमुख शेख नाहयान अल मुबारक से मुलाकात के बाद लिया गया। आधिकारिक रूप से आईसीसी ने अभी इसकी घोषणा नहीं की है।

ICC Champions Trophy: India matches likely to be held in UAE, clash with Pakistan on February 23



